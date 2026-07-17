Vous envisagez d'acheter une maison avec piscine ? Attention aux restrictions d'eau dans la commune

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 17/07/2026 à 16:03

Malgré les restrictions d'eau, des solutions existent pour profiter de sa piscine. (illustration) (Pexels / Pixabay)

Alors que les canicules s’enchaînent, l’envie d’avoir une maison avec piscine peut se faire ressentir. Mais, attention aux restrictions en eau qui sont de plus en plus fréquentes. D'où l'importance de s'informer sur ces restrictions et de s'adapter, comme l'explique Se Loger .

Attention aux restrictions d'eau

Pour rappel, en France, il existe quatre niveaux de restriction en eau : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise. Or, il est interdit de remplir sa piscine vide dès le niveau alerte. Et, au niveau crise, tout remplissage, même un simple appoint, devient interdit, sauf lorsqu’il y a un risque avéré pour la structure du bassin.

Ces restrictions sont loin d’être rares aujourd’hui. Au vendredi 17 juillet, il y avait 99 départements avec au moins une commune soumise à des restrictions sur l'eau du robinet, d'après VigiEau . Plus encore, 48 de ces départements avaient au moins une commune au niveau de crise. Avant d’acheter, il est donc conseillé de consulter sur VigiEau l’historique des restrictions en eau appliquées par la commune.

Jusqu'à 1 500 euros d'amende

D’autant qu'un niveau d’eau trop bas dans un bassin peut endommager son système de filtration. Et ceux qui tentent de contourner ces interdictions s'exposent à une amende qui peut atteindre 1 500 euros.

Pour limiter les désagréments, le marché développe de plus en plus de piscines avec des tailles réduites. De plus, couvrir une piscine avec une bâche à bulles ou un volet permet de limiter jusqu’à 95 % les pertes d’eau liées à l’évaporation.