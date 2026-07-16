Prêt immobilier : quel est le poids d'un apport important dans la négociation du taux avec la banque ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 16/07/2026 à 13:44

Avoir un apport conséquent au moment de contracter un crédit immobilier est un atout mais la banque étudie l'ensemble du dossier. (illustration) (rawpixel / Pixabay)

Disposer d'un apport important est souvent présenté comme le levier idéal pour décrocher un crédit immobilier à moindre coût. Toutefois, ce paramètre ne fait pas tout, rappelle Capital . Un apport plus important ne garantit pas, à lui seul, une forte baisse du taux ni l'acceptation du dossier. D'autres éléments entrent en jeu.

« En apportant 20 à 30 % du prix du bien au lieu des 10 % habituels, l'emprunteur réduit mécaniquement le risque pour la banque. Cet effort est souvent récompensé par une baisse de l'ordre de 0,10 point, voire plus pour les meilleurs dossiers » , explique Sandrine Allonier, porte-parole de Vousfinancer citée par le média spécialisé.

D'autres critères doivent faire la différence

Pour faire encore baisser le coût du crédit, il faut aussi que d'autres critères soient au vert : stabilité des revenus, tenue des comptes, taux d'endettement, reste à vivre. Dans ces cas-là, avec un bon dossier, la baisse peut atteindre 0,3 point. Normal, car pour le banquier, cela signifie que le demandeur a su constituer une épargne et gérer ses finances avec rigueur.

Mais attention : en cas de revenus instables, de découverts récurrents, d'un taux d'endettement élevé ou d'un reste à vivre insuffisant, un gros apport ne sera d'aucune aide. « Un héritage important ne suffira pas à masquer des revenus instables, une gestion de compte dégradée ou des découverts répétés. C'est la qualité globale du dossier qui compte ! » , résume Sandrine Allonier.