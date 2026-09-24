Vivre au bord de la mer vous paraît inaccessible ? Voici sept villes françaises dont les prix de l'immobilier restent abordables

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 24/09/2026 à 14:57

Vivre au bord de la mer, un rêve que de nombreux Français pensent inaccessible. (illustration) (Peggychoucair / Pixabay)

S'endormir avec le bruit des vagues, sentir l'iode en ouvrant les fenêtres le matin. Vous voulez vivre au bord de la mer mais pensez que vous n'en avez pas le budget ? Il reste pourtant des villes encore abordables, nous apprend Se Loger qui en a sélectionné sept. Sans réelle surprise, aucune ne se trouve dans la partie sud du pays.

Direction d'abord la Côte d'Opale à Boulogne-sur-Mer. Le premier port de pêche de France est la ville la moins chère du classement. Vous profiterez de beaux monuments comme la basilique Notre-Dame et le beffroi classé au patrimoine mondial de l'Unesco et pourrez marcher sur une longue plage de sable fin. Les prix moyens au m² pour un appartement s'élèvent à 1 909 euros, contre 1 730 euros pour une maison.

Dieppe, la ville aux quatre ports

Un peu plus bas, Dieppe, la ville aux quatre ports sur la Côte d'Albâtre, offre aussi de belles opportunités. Elle se distingue par son quartier des pêcheurs, ses façades anglo-saxonnes, ses fortifications et son marché élu « plus beau marché de France » en 2020. Prix moyen au mètre carré : 2 185 euros pour un appartement et 2 179 euros pour une maison.

Restons en Seine-Maritime pour rejoindre Fécamp. Une station balnéaire animée toute l'année, forte d'un riche patrimoine historique, d'une belle plage de galets et de sa proximité avec les falaises d'Étretat (à une vingtaine de minutes). Prix moyen au mètre carré : 2 215 euros pour un appartement et 2 092 euros pour une maison.

Cherbourg, entre ville et nature préservée

Dernière ville située au bord de la Manche de ce classement : Cherbourg-en-Cotentin. C'est l'une des plus grandes villes du littoral normand, bénéficiant d'un solide bassin d'emploi et de toutes les infrastructures. Elle jouit d'une proximité avec le cap de la Hague, les dunes de Biville et le sentier des douaniers. Prix moyen au mètre carré : 2 400 euros pour un appartement et 2 576 euros pour une maison.

Cap maintenant vers l'Atlantique à Douarnenez (Finistère). Ancienne capitale de la sardine, la ville s'ouvre sur une baie mêlant plages, falaises et petits ports. Prix moyen au mètre carré : 2 350 euros pour un appartement et 2 280 euros pour une maison.

Les 20 plages de Lorient

Restons en Bretagne pour rejoindre Lorient. Reconstruite après la Seconde Guerre mondiale, la ville affiche une architecture caractéristique de l'après-guerre avec de larges avenues. Les plages de Larmor-Plage, Port-Louis ou Guidel sont facilement accessibles en voiture et l'île de Groix ou le golfe du Morbihan ne sont pas loin. Prix moyen au mètre carré : 2 580 euros pour un appartement et 2 620 euros pour une maison.

Terminons ce périple des villes du littoral abordables par Saint-Nazaire. Gare TGV, hôpital, commerces, équipements sportifs et culturels : la ville offre tous les services d'une grande agglomération. Elle compte 20 plages sur son littoral qui sont longées par un sentier côtier propice à de belles balades. Prix moyen au mètre carré : 2 971 euros pour un appartement et 3 066 euros pour une maison.