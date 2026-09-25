Ces villes françaises de plus de 100 000 habitants permettent d'acheter un bien immobilier à moins de 2 500 euros du mètre carré

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 25/09/2026 à 16:30

A Perpignan, les prix de l'immobilier restent abordables. (illustration) (sudmedimmo / Pixabay)

Devenir propriétaire avec un budget serré n'est pas impossible en France. En 2026, plusieurs villes offrent de belles opportunités aux primo-accédants. Se Loger en a choisi six, parfaites pour une résidence principale ou un investissement locatif.

Saint-Etienne est la grande ville la plus abordable du pays, avec un prix moyen du m² qui s'élève à 1 313 euros. Cette ville bénéficie d'un véritable renouveau urbain et accueille de nombreux étudiants. En choisissant bien son emplacement, les investisseurs peuvent obtenir un rendement brut supérieur à 8 %.

Mulhouse, jusqu'à 10 % de rentabilité locative

Mulhouse est aussi une ville avec des prix bas. Il faut compter 1 332 €/m² au 1er septembre 2026. C'est bien en dessous de Colmar (2 609 €/m²) ou Strasbourg (3 732 €/m²) dans la région. Entre dynamisme économique, aménagement urbain et proximité avec l'Allemagne et la Suisse, Mulhouse, qui accueille 11 000 étudiants, offre jusqu'à 10 % de rentabilité pour les investisseurs.

Toujours aussi abordable, Limoges (1 664 €/m²) séduit par son mélange de modernité et de tradition et sa proximité avec la nature (50 m² d'espaces verts/hab. selon la métropole). Pour un T2, le rendement locatif peut atteindre 8,9 %.

Perpignan, du soleil et des prix bas

Tout au sud, Perpignan offre un cadre idéal. La mer et la montagne tout près, l'Espagne à 30 minutes, un vaste ensoleillement (supérieur à 300 jours par an) : la ville catalane permet d'acquérir un bien pour 1 912 €/m² en moyenne. De la maison catalane aux appartements neufs ou duplex : il y en a pour tous les goûts.

En mettant le cap sur Clermont-Ferrand, les prix dépassent les 2 000 €/m². Dans cette ville de 146 000 habitants entourée de volcans et accueillant 40 000 étudiants à l'année, vous pouvez trouver des logements à 2 205 €/m² en moyenne. Il y a un vrai potentiel de valorisation : les prix de l'immobilier ont grimpé de 35 % en dix ans.

Dernière ville de la sélection de Se Loger : Brest. Avec des logements à 2 491 €/m², la ville bretonne reste accessible. Elle offre un cadre de vie attractif. Avec 30 000 étudiants, le marché locatif pour les petites surfaces est porteur. Un T2 ancien de 45 m² se négocie autour de 110 000 €.