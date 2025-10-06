Une gestion dynamique des portefeuilles soutenue par la valorisation des actifs !

SOFIDY

Les campagnes d'expertises de mi-année révèlent une appréciation de la valeur des patrimoines immobiliers des SCPI de Sofidy. Confortées ainsi dans leurs choix stratégiques sur un marché immobilier en voie de redressement, elles continuent à mener une gestion active de leur portefeuille et préparent ainsi l'avenir.

La politique de détente monétaire menée par la Banque Centrale Européenne a permis une normalisation de la courbe des taux au premier semestre 2025.

Avec des taux courts à nouveau inférieurs aux taux longs, l'immobilier bénéficie dorénavant d'une attractivité renouvelée. Même si la reprise des transactions reste encore très modeste, cela devrait s'intensifier néanmoins dans les prochains mois.

Progression des valeurs et maintien des prix de parts

Selon les derniers travaux d'expertise réalisés à mi-année, le patrimoine des SCPI Sofidy a continué à s'apprécier sur les six derniers mois, avec des valeurs de patrimoine qui ont affiché une progression moyenne de +1,3 %.

Ces hausses varient entre +0,1 % et +5,5 % selon la SCPI et, parmi les plus fortes augmentations, Sofidynamic et Sofidy Europe Invest affichent respectivement +5,5 % et +3,2 % de la valeur d'expertise de leur patrimoine(1).

Ces bons résultats autorisent un maintien des prix de parts de toutes les SCPI Sofidy.

Outre la relative amélioration du contexte de marché, cette tendance sur les valorisations confirme la qualité des patrimoines et la pertinence de la stratégie de Sofidy depuis près de 40 ans :

• Grande sélectivité lors des acquisitions,

• Forte granularité des portefeuilles

• Et exposition aux actifs de commerces supérieure à la moyenne du secteur, ces actifs constituant globalement plus de la moitié du patrimoine de nos SCPI.

Bénéficiant notamment d'un intérêt renouvelé des investisseurs, l'ensemble des commerces de nos portefeuilles voient leurs valeurs s'apprécier de +2 % au premier semestre, contre une hausse encore limitée de +0,5% pour les bureaux(1).

Opportunistes, les SCPI Sofidy s'activent pour renouveler leurs portefeuilles

Parce que le marché immobilier se trouve toujours en bas de cycle, de belles opportunités d'acquisition sont à saisir !

Ainsi le redémarrage des grandes transactions et l'intérêt d'investisseurs étrangers, en particulier de l'américain Blackstone, devraient être annonciateurs d'une reprise plus marquée du marché dans les mois qui viennent.

En attendant, les SCPI de Sofidy s'activent pour investir l'épargne de ses clients à des rendements attractifs(4) avec pour objectif un impact relutif sur leurs résultats futurs à court et moyen terme.

Leurs acquisitions ont ainsi atteint globalement 925 millions d'euros (soit 12,5 % de la valeur total de leur patrimoine) sur 18 mois, entre début 2024 et la fin du premier semestre 2025, pour un rendement immédiat moyen de +8,2 %(2) ce qui constitue une excellente nouvelle pour leurs performances futures(4) !

Plusieurs investissements emblématiques ont été réalisés au premier semestre. Consolidant son savoir-faire dans la structuration de grandes opérations, qui présentent l'avantage d'afficher des rendements élevés(4) compte tenu de leur faible liquidité dans le contexte actuel, Sofidy s'est associée à Wereldhave, spécialiste néerlandais des centres commerciaux, pour acquérir un important centre commercial de cœur de ville aux Pays-Bas (plus de 110 enseignes sur 59 000 m² de surface locative). Plusieurs SCPI (Immorente, Sofidynamic, Sofidy Europe Invest, MeilleurImmo et Efimmo1) ont été associées à cette opération de 150 millions d'euros (rendement de près de +9 % (2)).

Autre opération qui souligne la diversification géographique menée : la reprise d'un retail park à Coventry, au sud-est de Birmingham, deuxième ville la plus peuplée du Royaume-Uni pour 27,5 millions d'euros (rendement Acte en Main de +7,4 %(2)).

L'acquisition d'un établissement quatre étoiles exploité par Pierre & Vacances à Torremolinos (Malaga, Costa del Sol) marque, quant à elle, l'incursion dans l'hôtellerie espagnole, (rendement de +7%(2)).

Une rotation dynamique des patrimoines

Pour 2025 les SCPI de Sofidy devraient céder environ 150 millions d'euros d'actifs, bénéficiant ainsi de ressources supplémentaires pour soutenir leurs stratégies d'acquisition(4).

La trentaine d'opérations finalisées au premier semestre affiche de bonnes conditions avec des prix de vente de +6,7%(1) (au 30/06/2025) en moyenne aux valeurs d'expertise, ce qui témoigne, encore une fois, de la qualité du patrimoine des SCPI.

Sur deux ans, entre début 2024 et fin 2025, quasiment 20 % du patrimoine des SCPI gérées par Sofidy devrait avoir été renouvelé, soulignant l'impact significatif des opérations d'acquisitions / cessions réalisées.(4)

Par ailleurs certaines de ces opérations permettront de rehausser les revenus distribués aux porteurs de parts grâce aux plus-values distribuables(3).

Une gestion stratégique des ressources pour investir efficacement

Au second semestre 2022, pour donner suite à la hausse brutale et rapide des taux d'intérêt, les SCPI de Sofidy avaient choisi de limiter de façon drastique leurs acquisitions face à un manque de visibilité. Leurs investissements ont modestement atteint 250 millions d'euros en 2023 contre plus de 1 milliard d'euros en 2022.

Grâce à ce choix, elles ont été en mesure de déployer leur trésorerie une fois le marché stabilisé. En 2024, en bas de cycle, elles ont ainsi investi près de 600 millions d'euros et elles visent 700 millions d'euros d'acquisitions sur l'année 2025.

Généralement peu endettées, elles peuvent également compter sur leur capacité à recourir à l'effet de levier(5) pour s‘emparer de nouvelles opportunités d'acquisitions. Elles devraient ainsi sécuriser environ 500 millions de financements sur l'année 2025.

(1) Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

(2) Ce pourcentage exprime le rapport entre les loyers perçus, et le coût d'acquisition de l'actif (frais d'acquisition et droits de mutation inclus). Le rendement AEM (Acte en main) des actifs acquis par la SCPI n'est pas garanti et n'est pas un indicateur fiable des performances futures de la SCPI. Il ne doit pas être confondu avec le taux de distribution.

(3) Cette distribution prévisionnelle est arrêtée par la société de gestion sur la base d'hypothèses de marché et ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance.

(4) Cet objectif n'est pas garanti et pourra évoluer dans le temps, à la hausse comme à la baisse, en fonction des conditions de marché et des circonstances rencontrées.

(5) L'effet de levier a pour effet d'augmenter la capacité d'investissement de la SCPI mais également ses risques de perte.

Les parts de SCPI sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification de votre patrimoine. La durée de placement minimale recommandée est généralement de 8 ans. Comme tout investissement, l'immobilier présente des risques. Ce fonds ne bénéficie d'aucune garantie ou protection de capital et présente notamment un risque d'absence de rendement, un risque de perte en capital, un risque de liquidité et un risque de durabilité, pouvant toutefois être atténués, sans garantie, par la diversification immobilière ou locative du fonds. Le détail des risques est décrit dans le Document d'informations clés (DIC) et la note d'information de la SCPI.

Vous ne connaissez pas encore les SCPI ? Découvrez le guide Sofidy sur cette solution d'épargne immobilière.

Les SCPI Sofidy sont disponibles à la souscription en direct chez BoursoBank ainsi que dans les contrats d'assurance-vie (BoursoVie et Ex-Direct) et dans le plan d'épargne retraite PERin MATLA.