Acheter en rez-de-chaussée: bonne ou mauvaise idée?

information fournie par Le Particulier • 23/11/2025 à 08:30

Les biens immobiliers en rez-de-chaussée peuvent faire peur aux acheteurs. Pourtant, ils ne manquent pas d’atouts. ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Les appartements en rez-de-chaussée se déclinent en plusieurs catégories

Pourquoi choisir un appartement en rez-de-chaussée?

Appartement en rez-de-chaussée: les points de vigilance

On peut distinguer:

L’appartement en rez-de-chaussée traditionnel, donnant sur cour ou sur rue,

Le souplex: il comprend également une surface au sous-sol, la plupart du temps sans fenêtre,

Les appartements en rez-de-jardin avec un espace extérieur privatif,

Les biens atypiques comme les anciennes loges de gardien, les ateliers, locaux commerciaux ou industriels.

- Une décote par rapport aux prix du marché

Les appartements en rez-de-chaussée affichent des prix au mètre carré plus bas. Les chiffres varient énormément d’un bien à l’autre, mais la fourchette est globalement comprise entre -10% et -25%. Cibler un bien en rez-de-chaussée peut donc permettre à des primo-accédants dont le plan de financement est un peu juste d’obtenir un crédit immobilier. Cela représente également une opportunité d’acquérir une surface plus importante ou de pouvoir acheter dans un quartier côté inaccessible autrement.

- De potentielles économies sur les charges de copropriété

Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965: les copropriétaires sont tenus de participer aux charges liées aux services collectifs et aux équipements communs (gardiennage, service de nettoyage, entretien de la chaudière collective et de l’ascenseur) selon l’utilité de ces éléments à l’égard de chaque lot. C’est ce que l’on nomme le «principe de l’utilité collective». Par conséquent, un copropriétaire vivant au rez-de-chaussée n’a pas à contribuer aux frais d’ascenseur, sauf si ce dernier dessert une cave ou un parking.

- L’accessibilité

Le rez-de-chaussée est apprécié par certains acheteurs ou locataires car il facilite leur vie quotidienne. C’est le cas pour:

- les personnes âgées ou à mobilité réduite,

- les familles avec de jeunes enfants voulant éviter d’avoir à porter une poussette ou de lourdes courses en l’absence d’ascenseur,

- les professionnels libéraux, comme les médecins, souhaitant installer leur logement à côté de leur cabinet.

- Un espace extérieur privatif

Les experts immobiliers constatent que la demande pour les rez-de-jardin s’est amplifiée en ville depuis la crise sanitaire. Ce type de bien est particulièrement convoité par des acquéreurs n’ayant pas trouvé de maison -ou ne disposant pas du budget nécessaire-, et par les citadins souhaitant rester en ville tout en disposant d’un espace extérieur. Ces appartements bénéficient rarement d’une décote. Ils peuvent même, dans certains cas, afficher des prix plus élevés.

Les biens situés en rez-de-chaussée peuvent présenter des désavantages à ne pas négliger. S’il est généralement possible d’apporter des améliorations, certains éléments peuvent néanmoins s’avérer rédhibitoires.

- Le manque de luminosité .

C’est particulièrement le cas si le bien est situé à l’arrière d’une cour ou dans une rue étroite. Vous pouvez atténuer ce défaut en repeignant les murs avec des couleurs claires, en optant pour un éclairage adapté, en abattant des cloisons ou en installant une verrière.

- Les nuisances sonores

Ce problème peut se poser quand le logement donne sur une rue très passante et animée, avec des commerces, des bars et des restaurants. Vous risquez également d’être dérangé par des livraisons ou par les éboueurs tôt le matin. Les passages fréquents devant vos fenêtres peuvent par ailleurs créer un manque d’intimité.

- Un risque accru de cambriolage

Les logements en rez-de-chaussée étant plus facilement accessibles, les cambriolages y seraient plus fréquents. Certains agents immobiliers relativisent ce risque en soulignant que ces appartements sont plus visibles et donc au contraire moins exposés. Quoi qu’il en soit, les assureurs ont tendance à répercuter ce risque sur l’assurance habitation. Installer des équipements de sécurité (porte blindée, alarme, grilles de protection devant les fenêtres, volets roulants…) peut permettre de faire baisser voire d’annuler ce malus.

- Des problèmes d’isolation

Les biens situés au-dessus de garages ou de caves sont davantage soumis à l’humidité. Une mauvaise isolation peut induire une moindre performance thermique et gonfler votre facture de chauffage. Il est important de prendre en compte ce paramètre au moment de l’achat pour anticiper d‘éventuels travaux de rénovation énergétique.