La SCPI Immorente dévoile ses performances du 1er trimestre 2026

information fournie par Sofidy • 06/05/2026 à 16:14

SOFIDY

Malgré un contexte immobilier européen encore fragile, perturbé par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, la hausse du pétrole, le retour des craintes inflationnistes et la remontée des taux, Immorente bénéficie de la résilience relative du marché européen. La valorisation des actifs à fin d'exercice précédent ressort en hausse de 1,6 %, ce qui a permis de maintenir le prix de souscription à 340 €.

Depuis le début de l'année, la SCPI a engagé 55,2 M€ dans 4 acquisitions offrant un rendement moyen immédiat de 6,8 %, dont une participation de 17,8 M€ dans un centre commercial à Albacete, en Espagne, renforçant ainsi sa diversification géographique. Sur le plan locatif, la société de gestion est restée active avec 41 relocations ou renouvellements portant sur 26 346 m², pour un taux d'occupation stable de 91,21 %.

En parallèle, Immorente a réalisé 5 cessions pour environ 9,0 M€, dans le but de recentrer le portefeuille sur des actifs plus pérennes et d'améliorer sa qualité. Ces résultats permettent d'envisager pour 2026 un dividende annuel prévisionnel compris entre 15,50 € et 16,50 € par part, avec un acompte trimestriel de 3,51 € par part au premier trimestre.

Les parts de SCPI sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification de votre patrimoine. La durée de placement minimale recommandée est généralement de 8 ans. Comme tout investissement, l'immobilier présente des risques. Ce fonds ne bénéficie d'aucune garantie ou protection de capital et présente notamment un risque d'absence de rendement, un risque de perte en capital, un risque de liquidité et un risque de durabilité, pouvant toutefois être atténués, sans garantie, par la diversification immobilière ou locative du fonds. Le détail des risques est décrit dans le Document d'informations clés (DIC) et la note d'information de la SCPI.

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Les SCPI Sofidy sont disponibles à la souscription en direct chez BoursoBank ainsi que dans les contrats d'assurance-vie (BoursoVie et Ex-Direct) et dans le plan d'épargne retraite PERin MATLA.

Retrouvez le bulletin trimestriel d'information du 1er trimestre 2026 ci-dessous :