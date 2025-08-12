SCPI Remake Live : croissance soutenue et performance confirmée au premier trimestre 2025

La SCPI Remake Live poursuit son développement remarquable au premier trimestre 2025, affichant des résultats financiers solides et une stratégie d'expansion européenne particulièrement dynamique. Cette société civile de placement immobilier confirme son statut d'acteur incontournable de l'investissement immobilier diversifié, ayant déjà attiré plus de 8.000 associés grâce à sa politique de distribution attractive et ses acquisitions stratégiques.

Performances financières exceptionnelles

Rendement et distribution : des résultats au-dessus des attentes

Remake Live démontre une capacité distributrice remarquable avec un taux de distribution 2024 de 7,50%, soit 15,29€ par part versés aux associés. Cette performance s'accompagne d'un TRI annuel 2024 de 7,74%, intégrant à la fois les distributions et l'appréciation du patrimoine immobilier. Au 1er trimestre 2025, le dividende brut de fiscalité versé aux associés atteint 3,71€ (3,03€ net après fiscalité), soit un taux de distribution -en rythme annuel- supérieur à 7%.

Le taux de rendement interne (TRI) depuis le lancement de la SCPI début 2022 atteint 10,88% (chiffre arrêté au 31/03/2025), confirmant l'excellence de la gestion patrimoniale menée par les équipes de Remake. Pour mémoire, le TRI cible à horizon 10 ans de Remake Live est de 6% !

Ces indicateurs positionnent clairement Remake Live comme une référence sur le marché des SCPI européennes diversifiées.

Capitalisation et collecte : une croissance maîtrisée

La capitalisation de Remake Live s'élève désormais à 720 millions d'euros, témoignant de la confiance accordée par les investisseurs particuliers. La collecte trimestrielle de 75,9 millions d'euros illustre l'attractivité continue de ce véhicule d'épargne immobilière, représentant près de 8% de parts de marché sur la collecte T1 2025 selon les données sectorielles disponibles.

Cette dynamique de croissance s'accompagne d'une gestion rigoureuse du capital avec 372.470 nouvelles parts créées au cours du trimestre, et seulement 11.867 parts retirées (avec 0 parts en attente de retrait), optimisant l'équilibre entre développement et liquidité du véhicule.

Stratégie immobilière : diversification et qualité des actifs

Portefeuille européen équilibré

Le patrimoine immobilier de Remake Live s'étend sur 55 immeubles représentant plus de 341.000 m² répartis dans 8 pays européens. Cette diversification géographique privilégie le Royaume-Uni (31,12%), la France (24,04%) et l'Espagne (13,04%), offrant une exposition optimale aux marchés immobiliers parmi les plus dynamiques d'Europe.

La répartition sectorielle révèle une stratégie équilibrée entre bureaux (37,65%), santé et éducation (26,96%) et logistique (15,78%), avec une part de commerces (12,35%). Cette diversification protège le portefeuille des fluctuations sectorielles tout en capitalisant sur les tendances de fond de l'économie européenne.

Excellence opérationnelle confirmée

Les indicateurs d'exploitation attestent de la qualité de gestion avec un taux d'occupation financier et physique de 99%. La durée moyenne des baux de 11,04 ans assure une visibilité long terme sur les revenus locatifs, alors que le taux d'encaissement des loyers de 99% démontre la solidité des locataires en place.

Acquisitions stratégiques : expansion ciblée au premier trimestre

Nouveaux investissements européens

Remake Live a enrichi son portefeuille de 4 nouveaux actifs au cours du 1er trimestre pour un montant total de 48,9 millions d'euros, générant un rendement moyen de 7,34%. Ces acquisitions incluent des actifs stratégiques en Écosse (Aberdeen et Glasgow) et en Pologne (Łódź et Varsovie), renforçant la présence européenne de la SCPI.

L'acquisition du flagship Nike à Glasgow sur Buchanan Street et du centre de formation 3T Energy à Aberdeen illustrent la capacité de Remake Live à sécuriser des actifs premium avec des locataires de référence sur des durées fermes longues.

Pipeline d'investissement robuste

Six immeubles sont sous promesse pour 118,6 millions d'euros, témoignant de la dynamique d'acquisition soutenue. Cette « réserve immobilière » permet d'anticiper la poursuite de la croissance de la SCPI tout en maintenant les standards de sélectivité qui caractérisent la stratégie d'investissement.

Engagement ESG et innovation sociale

Démarche ISR structurée

Remake Live développe une approche ESG "best in progress" avec une note de portefeuille évoluant de 31,22/100 initialement à 55,31/100 actuellement, soit au-delà de la note cible de 50,52/100. Cette démarche intègre des plans d'action triennaux sur les trois piliers environnementaux, sociaux et de gouvernance.

L'installation de panneaux photovoltaïques, la création d'espaces vélos et la mise en place de bornes électriques illustrent concrètement cet engagement responsable.

Poche sociale : innovation territoriale

Le mécanisme unique de poche sociale développé par Remake Live représente 5,27% de la collecte cumulée, soit 30,1 millions d'euros investis dans 214 logements à loyers modérés. Cette approche innovante permet aux épargnants de contribuer au développement territorial tout en diversifiant leurs investissements immobiliers.

Reconnaissance professionnelle et perspectives

Distinctions sectorielles

Remake Live a reçu le Prix de la Performance d'Investissement Conseils et le Trophée d'Or de la meilleure jeune SCPI du magazine Le Revenu, récompensant trois années de gestion exemplaire et 50 millions d'euros de dividendes distribués.

Contexte de marché favorable

L'amélioration progressive du contexte économique européen, marquée par la stabilisation des taux et la reprise des transactions immobilières, offre des perspectives encourageantes. La diversification géographique de Remake Live permet de capitaliser sur les écarts de croissance entre les différents pays européens, comme par exemple l'Espagne (+3,2% de croissance en 2024) et l'Allemagne (-0,2%).

La SCPI Remake Live confirme sans conteste son positionnement d'investissement immobilier européen de référence, alliant performance financière, diversification patrimoniale et engagement sociétal. Son approche innovante et sa gestion rigoureuse en font un choix privilégié pour les investisseurs recherchant une exposition immobilière européenne diversifiée et performante.

