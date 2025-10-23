SCPI : quel est le bon timing pour investir ?

Faut-il attendre le moment parfait… ou simplement être prêt ?

On entend souvent qu'il faut attendre le bon alignement des planètes pour investir : des taux bas, un marché en reprise, une inflation maîtrisée. Ces idées reçues poussent de nombreux épargnants à rester en retrait, dans l'attente du moment parfait qui ne se manifeste jamais clairement.

Pendant ce temps, leur capital reste immobile, parfois peu rémunéré, alors même qu'il pourrait commencer à se valoriser. En matière d'investissement, le bon moment ne se lit pas dans les courbes économiques, mais dans votre propre préparation.

Attendre… ou agir maintenant ?

Face à l'incertitude économique, il peut sembler plus prudent de patienter. Pourtant, attendre trop longtemps peut aussi devenir une forme d'immobilisme.

Les signaux « parfaits » ne sont visibles qu'une fois le moment passé, tandis que l'épargne reste inactive, souvent peu valorisée. Le coût de l'attente est rarement mesuré, mais bien réel.

Et si le bon moment, c'était finalement celui où vous êtes prêt à avancer ?

Investir, c'est avant tout un projet personnel

Le bon timing dépend moins du marché que de votre situation personnelle. Vous être probablement prêt à investir si :

Vous disposez d'une épargne de précaution

Vous avez défini vos objectifs (revenus complémentaire, préparation de votre retraite, transmission de patrimoine…)

Vous comprenez les caractéristiques du placement (risques, rendement, durée)

Si ces trois conditions sont réunies, vous êtes dans le bon tempo !

Et si vous investissiez progressivement ?

Plutôt que d'attendre ou de placer une somme importante d'un seul coup, vous pouvez opter pour une entrée progressive sur les marchés, en augmentant votre investissement au fil du temps, part après part. Cette approche vous permet de :

Lisser les points d'entrée, sans chercher à anticiper les fluctuations

Réduire la pression liée au « bon moment »

Construire un capital de manière régulière et maîtrisée

Dans le cadre des SCPI, cela signifie investir à votre rythme, en fonction de vos moyens, tout en gardant une vision long terme.

Et lorsque les marchés sont incertains ?

Les périodes de transformation peuvent naturellement freiner la prise de décision. Mais elles sont aussi synonymes de mouvements, d'ajustements stratégiques… et d'opportunités.

Les changements de cycle sont souvent les plus porteurs. Aujourd'hui, plusieurs facteurs renforcent l'intérêt d'investir dans une SCPI, tels que :

L'incertitude autour du système de retraite peuvent inciter à chercher des solutions complémentaires pour préparer l'avenir

La hausse des taux rend plus complexe l'accès à l'immobilier en direct, alors que les SCPI restent plus accessibles et permettent de diversifier les risques.

Les SCPI bien gérées savent s'adapter : elles réorientent leurs choix d'investissement, privilégient des actifs jugés plus résilients et négocient dans des conditions plus favorables.

En somme, les périodes de transition ne sont pas à fuir : elles peuvent être le terreau d'une stratégie d'investissement pertinente, à condition de s'appuyer sur une gestion agile et expérimentée.

En résumé

Il n'existe pas de moment universellement parfait pour investir. Le bon timing, c'est le vôtre : celui où vos objectifs sont clairs, votre situation et stable et votre horizon est défini.

Plutôt que de chercher à anticiper les marchés, vous pouvez avancer à votre rythme, avec une approche progressive et réfléchie, adaptée à une vision long terme.

La SCPI Mistral Sélection, proposée par Swiss Life Asset Managers France, s'inscrit dans cette logique. Sa gestion s'appuie sur une stratégie agile, pensée pour évoluer avec les cycles de marché et accompagner les investisseurs dans la durée, en fonction de leurs objectifs et de leur situation.

La SCPI Mistral Sélection est disponible à la souscription en direct chez BoursoBank, mais aussi via les contrats d'assurance-vie (BoursoVie et Ex-Direct) et le plan d'épargne retraite PERin Matla.

L'investissement en SCPI comporte des risques, notamment de perte en capital, de liquidité et de variation des revenus. Il convient d'investir en fonction de votre situation personnelle et de vos objectifs à long terme.