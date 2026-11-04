SCPI : investir d’un coup ou progressivement ?

information fournie par Swiss Life AM FR • 04/11/2026 à 15:47

Swiss Life AM

Investir en SCPI est avant tout un projet qui s'inscrit dans la durée. Une fois cette décision prise, reste à déterminer comment investir : en une seule fois ou progressivement dans le temps. Chaque approche présente des avantages et répond à des objectifs différents.

Investir en une seule fois

Si vous disposez déjà d'une épargne disponible, investir dès le départ permet de mettre rapidement votre capital au travail. Une fois le délai de jouissance écoulé, l'ensemble des parts acquises peut commencer à percevoir les éventuels revenus distribués par la SCPI.

Cette solution est souvent privilégiée après une succession, la vente d'un bien immobilier ou la constitution d'une épargne importante.

En contrepartie, elle suppose d'immobiliser immédiatement une somme significative. Il est donc recommandé de conserver une épargne de précaution suffisante pour faire face aux imprévus.

Investir progressivement

L'autre option consiste à investir par étapes. En répartissant ses souscriptions dans le temps, l'épargnant construit progressivement son exposition à l'immobilier tout en conservant davantage de souplesse dans la gestion de son épargne.

Cette approche permet également de lisser les points d'entrée, puisque les achats sont réalisés à différents moments plutôt qu'en une seule fois.

En contrepartie, le capital est investi plus lentement. Les revenus potentiels sont donc également perçus progressivement à mesure que les nouvelles parts entrent en jouissance.

Quelle stratégie choisir ?

Le choix dépend avant tout de votre situation personnelle et de vos objectifs patrimoniaux.

L'investissement en une seule fois convient généralement aux épargnants disposant déjà d'un capital et souhaitant l'investir rapidement.

L'investissement progressif peut être adapté à ceux qui construisent leur patrimoine dans la durée, souhaitent conserver une partie de leur épargne disponible ou préfèrent étaler leur effort d'investissement.

Une solution intermédiaire consiste à investir une première somme puis à compléter régulièrement sa position au fil du temps.

Certaines SCPI permettent d'ailleurs de combiner ces différentes approches. La SCPI Mistral Sélection , distribuée par Swiss Life Asset Managers France , est accessible aussi bien via un investissement ponctuel que par des versements programmés, permettant aux épargnants de construire progressivement leur exposition à l'immobilier. Pour déterminer l'approche la plus adaptée à votre situation, il est possible de réaliser une simulation en fonction de votre capacité d'épargne et de vos objectifs patrimoniaux : https://simulateur.swisslife-am.com/

Que l'investissement soit réalisé en une seule fois ou progressivement, l'essentiel reste de construire une stratégie adaptée à ses objectifs, à son horizon de placement et à sa situation patrimoniale.

Mistral Sélection est disponible à la souscription en direct chez BoursoBank , mais aussi via les contrats d'assurance-vie (BoursoVie et Ex-Direct) et le plan d'épargne retraite PERin Matla.