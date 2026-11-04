Louer un meublé ou un logement vide : quelle est la différence de loyer ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 04/11/2026 à 16:16

La location meublée de longue durée se développe en France. (illustration) (Lisaphotos195 / Pixabay)

Le parc de logements loués meublés compte aujourd'hui million de biens en France, soit le double d'il y a 20 ans. Dans une récente étude relayée par Capital , l'Agence nationale pour l’information sur le logement (Anil), en collaboration avec SeLoger et leboncoin immo, s'intéresse à cet « essor de la location meublée de longue durée » .

Sans surprise, ces logements coûtent plus cher « pour des biens identiques, en termes de surface et de nombre de pièces notamment » , précise l'étude. « Toutes choses égales par ailleurs » , les loyers sont en moyenne 10 % plus élevés que ceux des logements vides. Dans certaines zones tendues comme les agglomérations parisiennes, bordelaises, strasbourgeoises, toulousaines ou lyonnaises, l'écart de loyer atteint même 15 %. Pour un studio parisien, l'Anil évalue le surcoût à 1 000 euros par an.

Les logements meublés sont plus récents et plus petits

« Toutes choses « inégales » par ailleurs, c’est-à-dire sans contrôle des caractéristiques des logements » , l'écart est encore plus important, précise l'agence. Dans les annonces de location, les meublés s'affichent en moyenne à 15,6 euros le mètre carré au niveau national, contre 11,2 euros pour les logements vides, soit près de 40 % plus cher. « Ce différentiel résulte pour partie de différences structurelles. En effet, les logements meublés sont notamment plus récents que les logements loués vides et plus petits puisqu’ils font en moyenne 38 m² contre 52 m² pour un appartement loué vide » , explique l'organisme.

Les loyers varient fortement selon les territoires. On passe de 9,6 euros le mètre carré dans l’unité urbaine de Flers (Orne) à 40,60 euros dans celle de Saint-Tropez, la plus chère.