 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Louer un meublé ou un logement vide : quelle est la différence de loyer ?

Ajouter Boursorama à vos sources
information fournie par Boursorama avec Newsgene 04/11/2026 à 16:16

La location meublée de longue durée se développe en France. (illustration) (Lisaphotos195 / Pixabay)

La location meublée de longue durée se développe en France. (illustration) (Lisaphotos195 / Pixabay)

Le parc de logements meublés a doublé en vingt ans pour atteindre un million de biens en France. Le loyer de ces locations très demandées est en moyenne 10 % plus élevé que celui des logements vides de même type. Dans certaines grandes agglomérations, la différence de loyer dépasse même les 15 %.

Le parc de logements loués meublés compte aujourd'hui million de biens en France, soit le double d'il y a 20 ans. Dans une récente étude relayée par Capital , l'Agence nationale pour l’information sur le logement (Anil), en collaboration avec SeLoger et leboncoin immo, s'intéresse à cet « essor de la location meublée de longue durée » .

Sans surprise, ces logements coûtent plus cher « pour des biens identiques, en termes de surface et de nombre de pièces notamment » , précise l'étude. « Toutes choses égales par ailleurs » , les loyers sont en moyenne 10 % plus élevés que ceux des logements vides. Dans certaines zones tendues comme les agglomérations parisiennes, bordelaises, strasbourgeoises, toulousaines ou lyonnaises, l'écart de loyer atteint même 15 %. Pour un studio parisien, l'Anil évalue le surcoût à 1 000 euros par an.

Les logements meublés sont plus récents et plus petits

« Toutes choses « inégales » par ailleurs, c’est-à-dire sans contrôle des caractéristiques des logements » , l'écart est encore plus important, précise l'agence. Dans les annonces de location, les meublés s'affichent en moyenne à 15,6 euros le mètre carré au niveau national, contre 11,2 euros pour les logements vides, soit près de 40 % plus cher. « Ce différentiel résulte pour partie de différences structurelles. En effet, les logements meublés sont notamment plus récents que les logements loués vides et plus petits puisqu’ils font en moyenne 38 m² contre 52 m² pour un appartement loué vide » , explique l'organisme.

Les loyers varient fortement selon les territoires. On passe de 9,6 euros le mètre carré dans l’unité urbaine de Flers (Orne) à 40,60 euros dans celle de Saint-Tropez, la plus chère.

© Boursorama avec Newsgene
0 commentaire
Signaler le commentaire Fermer
A lire aussi
  • Swiss Life AM
    SCPI : investir d’un coup ou progressivement ?
    information fournie par Swiss Life AM FR 04.11.2026 15:47 

    Investir en SCPI est avant tout un projet qui s'inscrit dans la durée. Une fois cette décision prise, reste à déterminer comment investir : en une seule fois ou progressivement dans le temps. Chaque approche présente des avantages et répond à des objectifs différents. ... Lire la suite

  • Un loyer de moins de 1 000 euros peut être réglé en espèces. (illustration) (MOERSCHY / Pixabay)
    Votre locataire peut-il payer son loyer en espèces ?
    information fournie par Boursorama avec Newsgene 04.11.2026 14:26 

    Un locataire peut payer son loyer en espèces si la somme ne dépasse 1 000 euros. Le bailleur ne peut pas refuser ce mode de paiement. Votre locataire vous propose de payer le loyer en liquide ? Il en a le droit et vous ne pouvez pas refuser, sous peine d'une amende ... Lire la suite

  • ( AFP / INA FASSBENDER )
    Allemagne: le bailleur Vonovia "préoccupé" par les projets de socialisation à Berlin
    information fournie par Boursorama avec AFP 04.11.2026 11:43 

    Vonovia, premier bailleur privé d'Europe, est "préoccupé" par le projet de socialisation des logements des grands groupes immobiliers à Berlin, porté par trois partis de gauche entrés en négociations pour former une majorité municipale, a indiqué le président de ... Lire la suite

  • Des militants sur la place du Rossio à Lisbonne au Portugal le 4 novembre 2026 ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )
    Portugal : les militants pour le droit au logement parviennent à camper à Lisbonne et Porto
    information fournie par AFP 04.11.2026 11:37 

    Après avoir été plusieurs fois évacués par la police, des dizaines de militants pour le droit au logement au Portugal ont pu passer la nuit de mardi à mercredi dans des tentes installées dans le centre de Lisbonne et de Porto. Sur la place du Rossio, en plein cœur ... Lire la suite

Pages les plus populaires
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur euro / franc suisse
  • Convertisseur euro / dinar
  • Convertisseur euro / dirham
L'offre BoursoBank pour vos projets immobiliers