SCPI : en quoi l’immobilier est-il un facteur intéressant de diversification au sein d’un portefeuille ?

SWISS LIFE

Quand on pense à l'investissement, les actions et les obligations viennent souvent les premières options envisagées. Pourtant, limiter son portefeuille à ces seules classes d'actifs revient à s'exposer pleinement aux fluctuations des marchés financiers. Diversifier ses placements est une règle essentielle en gestion patrimoniale : elle permet de mieux répartir les risques et de stabiliser les performances dans le temps. Dans cette logique, l'immobilier s'impose comme une composante stratégique.

L'immobilier : un actif tangible, porteur de stabilité

L'immobilier repose sur des actifs concrets – bureaux, commerces, logistique ou résidentiel – qui répondent à des besoins essentiels et conservent leur valeur indépendamment des cycles boursiers. Cette matérialité rassure et joue un rôle stabilisateur, particulièrement en période de volatilité financière. Aujourd'hui, il est possible (et facile) d'accéder à cette classe d'actifs sans passer par l'achat en direct, grâce à des solutions collectives, comme les SCPI (Société Civile de Placement Immobilier).

Une faible corrélation avec les marchés financiers

Autre atout majeur : l'immobilier évolue souvent en décalage par rapport aux marchés actions. Cette faible corrélation permet de lisser les performances globales d'un portefeuille et d'en renforcer la robustesse sur le long terme, en jouant un rôle d'amortisseur lors des phases de « turbulence ».

Des revenus potentiels réguliers

Au-delà de la valorisation des actifs, l'immobilier génère des loyers. Ces flux peuvent être redistribués sous forme de revenus réguliers, offrant ainsi un complément attractif aux autres sources de rendement. Dans un environnement marqué par l'incertitude des taux d'intérêt fluctuants, cette capacité à générer des revenus stables est particulièrement recherchée.

Une diversification accessible et mutualisée

L'investissement immobilier s'est largement démocratisé. Il n'est plus nécessaire de gérer un bien en direct pour bénéficier des avantages de la pierre. Des véhicules comme les SCPI permettent d'accéder à un portefeuille diversifié de biens immobiliers, répartis sur plusieurs secteurs et zones géographiques. Cette approche collective offre deux avantages majeurs : la mutualisation des risques locatifs et la possibilité d'investir avec des montants adaptés à tous types d'épargnants. Mistral Sélection, par exemple, est accessible dès 180 euros, avec une stratégie d'investissement dite « opportuniste », orientée vers des actifs rigoureusement sélectionnés pour leur potentiel locatif, situés en France et en zone euro.

Un pilier d'équilibre patrimonial

Intégrer l'immobilier dans une allocation, c'est rechercher un équilibre durable :

- En réduisant votre exposition aux marchés financiers

- En diversifiant les moteurs de performance,

- En s'appuyant sur un actif tangible,

- En bénéficiant de revenus potentiels réguliers.

En résumé, l'immobilier n'est pas seulement une alternative aux marchés financiers : c'est un pilier complémentaire, capable de renforcer la stabilité et la cohérence d'un portefeuille diversifié, tout en accompagnant l'investisseur dans ses objectifs patrimoniaux de long terme.

La SCPI Mistral Sélection est disponible à la souscription en direct chez BoursoBank, mais aussi via les contrats d'assurance-vie (BoursoVie et Ex-Direct) et le plan d'épargne retraite PERin Matla.

L'investissement en SCPI comporte des risques, notamment de perte en capital, de liquidité et de variation des revenus. Il convient d'investir en fonction de votre situation personnelle et de vos objectifs à long terme.