Immobilier : cet outil gratuit vous permet de connaître le prix de vente d'un bien partout en France

Le service en ligne « Demande de valeurs foncières » répertorie l’intégralité des données foncières des cinq dernières années. (illustration) (StockSnap / Pixabay)

Que vous soyez à la recherche d'un bien immobilier ou au contraire en train de vendre, voici un outil qui devrait vous aider. Dans une note publiée le 8 octobre dernier, l'administration présente l'explorateur en ligne « Demande de valeurs foncières » (DVF) . Ce service gratuit et ouvert à tous permet de « consulter l’intégralité des données foncières des cinq dernières années » et ainsi de connaître le prix de vente d'un logement ou d'un terrain partout en France.

Un outil précieux pour estimer la valeur d'un bien

Grâce à cette base de données, vous pouvez suivre l’évolution des prix de l’immobilier et estimer la valeur d'un bien dans le secteur qui vous intéresse. La carte interactive fournit une série d'informations précieuses : prix de vente et date de transaction, descriptif du bien (type de bien, nombre de pièces et surface), et prix de vente médian au m² à l’échelle nationale, par région et par ville.

L'avantage est que vous avez accès ici aux prix de vente réels, issus des actes notariés et des informations cadastrales, et non aux prix affichés par les vendeurs dans les annonces, qui sont parfois largement surévalués.

La base DVF est mise à jour chaque semestre, en avril et en octobre. Seuls quatre départements ne sont pas répertoriés pour le moment : le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Moselle, et Mayotte