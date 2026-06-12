Résultats Parcoursup : top départ pour la recherche d'un logement étudiant

information fournie par Moneyvox • 12/06/2026 à 14:19

La course au logement étudiant est lancée, quels sont les bons réflexes à adopter ? ( Crédits photo: Crédit photo © Xavier Lorenzo - stock.adobe.com)

Les premiers résultats Parcoursup viennent de tomber et, avec eux, débute la quête d'un logement étudiant pour la rentrée 2026-2027. Une recherche qui n'est pas toujours évidente, bien au contraire.

Chaque année, la publication des premiers résultats sur Parcoursup signe le lancement du processus de recherche d'un logement à louer pour les étudiants. Un véritable défi pour les parents et leurs enfants dans certaines villes étudiantes, notamment à Paris, où la pression locative est forte, les biens convoités et les prix de l'immobilier élevés . À quoi s'attendre pour la rentrée 2026-2027 ? Quels sont les conseils à suivre pour trouver un logement étudiant dans les meilleurs délais ? Le point.

Trouver un logement étudiant à Paris, un véritable parcours du combattant

D'après l'enquête annuelle de LocService.fr sur 110 000 offres et demandes de locations, près d'un étudiant sur trois est à la recherche d'un logement en Île-de-France. Les recherches sur Paris même représentent 20 % du total des demandes émises, contre 15,1 % il y a un an. Pour Ivan Thiébault, data analyst chez LocService.fr, le succès de la capitale est directement lié à son "dynamisme économique, [aux] perspectives d'emploi et |à] l'attractivité des études supérieures".

"Cette année, on observe enfin une légère accalmie dans plusieurs villes, mais Paris fait figure d'exception avec le retour massif de la demande" ajoute le data analyst de LocService.fr. Pour preuve : le ratio du nombre de candidats à la location sur le nombre d'annonces disponibles est de 11,62, soit plus de 11 demandes émises par de potentiels locataires pour une offre publiée. Être réactif et préparer en amont son dossier de candidature est donc indispensable.

En plus d'une forte pression locative, le marché des logements étudiants à Paris est confronté à une autre problématique : celle des loyers pratiqués. En moyenne, d'après LocService.fr, le prix du loyer pour un studio dans la capitale est de 923 euros, contre 583 euros charges comprises sur l'ensemble de la France. Elargir son périmètre de recherche à des villes situées dans la banlieue parisienne peut donc parfois s'avérer nécessaire pour respecter son budget et profiter d'un loyer plus faible.

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Dossier, garantie… comment mettre toutes les chances de son côté de trouver un logement étudiant ?

Que vous souhaitiez trouver un logement étudiant à Paris ou dans une autre ville étudiante, plusieurs conseils sont à suivre pour mettre toutes les chances de votre côté. Le premier est de ne pas attendre de repérer un bien qui correspond à vos critères pour préparer votre dossier. En matière de recherche de logement étudiant, l'anticipation est la clé. "Le jour où on a une touche, il faut pouvoir envoyer immédiatement [son dossier]. Sinon, le propriétaire a souvent déjà trouvé quelqu'un d'autre" souligne Ivan Thiébault.

Dès que le projet de louer un logement étudiant se précise, il est indispensable de centraliser et de numériser les documents suivants : une pièce d'identité, un justificatif de scolarité ou d'admission Parcoursup, son dernier avis d'imposition et un justificatif de domicile de moins de 3 mois. "La bonne pratique, c'est d'avoir son dossier prêt avant même de commencer ses recherches". Muni de ces éléments, il est ainsi possible d'envoyer son dossier au propriétaire ou à l'agence immobilière en quelques clics et en quelques minutes.

La question de la garantie, généralement exigée par les propriétaires bailleurs dans le cadre de la location d'un logement étudiant, est en outre déterminante. Dans 81 % des cas, ce sont les parents qui se portent caution de leur enfant. Cependant, une alternative existe : la garantie Visale. Ce dispositif, porté par Action Logement, permet de profiter gratuitement d'une caution et donc de rassurer le propriétaire du logement convoité.