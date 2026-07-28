Incendies : avez-vous le droit d'arrêter de payer votre crédit immobilier si vous êtes sinistré ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 28/07/2026 à 15:43

Les sinistrés des incendies doivent contacter au plus vite leur banque afin de demander la suspension de leur prêt immobilier. (illustration) (Pexels / Pixabay)

Lorsqu'un logement est détruit ou rendu inhabitable par un incendie, le remboursement du prêt immobilier se poursuit. Le sinistre n'efface pas la dette contractée auprès de la banque, ce qui signifie que les mensualités restent exigibles tant qu'aucun aménagement n'a été accordé. Il est donc déconseillé de suspendre soi-même les prélèvements.

Comme le rappelle Maison & Travaux , la première démarche consiste à contacter son établissement bancaire afin de demander un report d'échéance ou une modulation des remboursements. Certains contrats prévoient des clauses permettant une suspension temporaire des mensualités, selon des conditions et une durée qui varient d'une banque à l'autre. D’autre part, si les difficultés financières s'aggravent, un emprunteur peut solliciter un délai de grâce auprès de la justice.

L'assurance habitation peut faire la différence

Le sinistre doit généralement être déclaré dans un délai de cinq jours ouvrés suivant le sinistre ou sa découverte. Pour faciliter l'indemnisation, il est recommandé de conserver tous les éléments permettant de prouver la valeur des biens détruits, comme des factures, des photographies, des bons de garantie ou encore des certificats d'achat.

L'assureur mandate ensuite, si nécessaire, un expert chargé d'évaluer les dommages et d'établir les circonstances du sinistre. Le montant de l'indemnisation dépendra des garanties prévues au contrat, mais aussi de la prise en compte éventuelle de la vétusté des biens.

Des aides exceptionnelles

Face aux incendies qui touchent plusieurs régions françaises en cet été 2026, plusieurs établissements bancaires ont annoncé des mesures de soutien destinées à leurs clients sinistrés, indique Ouest-France .

Certains prévoient d'étudier une suspension des échéances de crédits immobiliers ou à la consommation pouvant aller jusqu'à douze mois pour les habitants des zones évacuées ou sinistrées. D'autres mettent également en place des reports de mensualités ou proposent un crédit à la consommation à taux zéro pouvant atteindre 10 000 €, avec un différé de remboursement pouvant aller de 6 à 24 mois.