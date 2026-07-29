information fournie par Boursorama avec LabSense • 29/07/2026 à 08:30

Handicap et perte d’autonomie : comment obtenir MaPrimeAdapt’ ? / iStock.com - KariHoglund

Qu’est-ce que MaPrimeAdapt’ ?

MaPrimeAdapt’ est une aide mise en place depuis le 1er janvier 2024 afin d’aider les personnes en perte d’autonomie ayant des travaux à effectuer dans leur bien. Face au vieillissement de la population française - on estime qu’il y aura près de trois millions de personnes âgées en France en 2027 et près de quatre millions en 2050 - le Gouvernement a décidé de miser sur l’adaptation des logements. MaPrimeAdapt’, distribuée par l’Anah, remplace trois aides qui coexistaient : Habiter facile de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) ; Les aides de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) pour l’adaptation du logement des personnes âgées ; Le crédit d’impôt autonomie.

MaPrimeAdapt’ : pour qui ?

Plusieurs conditions sont à respecter afin de pouvoir bénéficier de MaPrimeAdapt’. Ainsi, elle est destinée aux personnes : âgées de plus de 70 ans (le niveau de dépendance n’est alors pas pris en compte) ; âgées de 60 à 69 ans, en perte d’autonomie précoce et justifiant d’un niveau de GIR (groupe iso-ressources) de 1 à 6 ; en situation de handicap avec taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % ou bien éligibles à la prestation de compensation du handicap (PCH) ; qui sont propriétaires occupants ou locataires du parc privé et qui veulent faire des travaux dans leur résidence principale. Les travaux pris en charge par MaPrimeAdapt’ concernent les aménagements intérieurs (douche italienne, monte-escalier…) et extérieurs (volets roulants électriques, rampe d’accès…). Certains travaux réalisés dans les copropriétés sont également éligibles au dispositif.

Combien perçoivent les bénéficiaires de MaPrimeAdapt’ ?

MaPrimeAdapt’ aide à financer jusqu’à 50/70 % du montant des travaux permettant d’adapter le logement de la personne en perte d’autonomie et/ou en situation de handicap. L’aide est calculée en fonction des revenus (une grille de ressources a été établie) et ne peut dépasser 22 000 € HT. Il est à noter que MaPrimeAdapt’ est cumulable avec d’autres aides dont la PCH (prestation de compensation du handicap) et l’AAH (allocation aux adultes handicapés).

Comment bénéficier de MaPrimeAdapt’ ?

Sur le site du Service public, cliquez sur l’onglet « Démarches et outils » puis « Demande d’aide financière de l’Anah (MaPrimeAdapt’, etc.) ». Cliquez sur « Faire la démarche en ligne ». Vous êtes redirigé vers une page sur laquelle vous avez plusieurs situations. Il vous suffit de choisir la vôtre et de cliquer dessus. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec un conseiller France Rénov (sur france-renov.gouv.fr ou à un guichet autonomie) qui vous guidera sur la marche à suivre. Vous serez ensuite mis en contact avec un assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) habilité autonomie. Il vous accompagnera tout au long de votre projet. Il effectuera un diagnostic avec vous, vous aidera pour la constitution de votre dossier et établira un projet de travaux et un plan de financement. Votre dossier est prêt ? Vous pouvez déposer votre demande en ligne (sur le site de l’Anah) ou auprès d’une délégation locale. L’aide vous sera versée une fois les travaux terminés.