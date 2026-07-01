Résidence principale : les questions à se poser avant d’acheter seule

information fournie par Boursorama avec Editorialink • 01/07/2026 à 09:38

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Acheter seule sa résidence principale, c’est possible, mais ce choix mérite d’être bien cadré avant de transformer un coup de cœur en engagement.

Acheter seule sa résidence principale n’a rien d’un achat immobilier au rabais. C’est une décision structurante : transformer un budget logement en début de patrimoine, sans attendre un couple, une union ou un projet familial installé. Mais cette liberté a une contrepartie : le dossier repose sur une seule personne, avec ses revenus, son épargne, ses habitudes de dépense et sa capacité à absorber les imprévus. Avant de tomber amoureuse d’un appartement, mieux vaut commencer par la question la moins séduisante, mais la plus décisive : ce projet tient-il vraiment dans la durée ?

La stabilité, premier critère d’un achat réussi

La première vérification concerne la stabilité. Acheter sa résidence principale se justifie rarement si l’on pense changer de ville dans deux ans, partir à l’étranger, accepter une mobilité professionnelle ou modifier radicalement son mode de vie. Les frais d’acquisition, les frais d’agence, la taxe foncière, les charges de copropriété et les travaux rendent l’opération plus pertinente sur un horizon de plusieurs années. Vendre trop vite peut annuler l’intérêt patrimonial de l’achat. Être seule oblige donc à se demander où l’on veut vivre aujourd’hui, mais aussi où l’on se voit vivre demain.

Vient ensuite la capacité d’emprunt, véritable cadre du projet. À deux, deux salaires peuvent élargir le budget, sécuriser la banque et ouvrir la porte à une surface plus grande ou à un quartier plus recherché. Seule, il faut raisonner avec lucidité : mensualité acceptable, reste à vivre, charges fixes, crédits en cours, épargne de précaution. Une mensualité ne doit pas seulement remplacer un loyer. Elle doit rester compatible avec les vacances, les transports, la santé, les loisirs et les dépenses imprévues. Un achat réussi n’est pas celui qui pousse au maximum , mais celui qui laisse respirer.

Un bon dossier ne repose pas seulement sur l’apport

L’apport mérite aussi d’être regardé sans dogme. Il rassure souvent les banques, permet de financer une partie des frais et montre une capacité d’épargne. Mais il ne faut pas forcément vider tous ses livrets pour devenir propriétaire . Acheter seule suppose de garder un matelas de sécurité, car personne ne partagera la facture en cas de chaudière à remplacer, de ravalement voté ou de période professionnelle fragile. Chez BoursoBank, le crédit immobilier peut être envisagé sans montant minimum d’apport personnel exigé, selon conditions, avec une simulation en ligne et une réponse de principe immédiate.

Le choix du bien doit concilier envie personnelle et logique de revente. Vivre seule peut donner envie d’un logement adapté à ses goûts : un dernier étage sans ascenseur, un rez-de-chaussée atypique, une petite surface très bien placée, un bien avec travaux. Rien n’est interdit, mais tout doit être arbitré. L’emplacement, la proximité des transports, des commerces, des bassins d’emploi, la qualité de l’immeuble et l’état des parties communes comptent autant que le coup de cœur. Un bien trop singulier peut être agréable à habiter, mais plus difficile à revendre.

Neuf, ancien, travaux : l’arbitrage à faire avant de signer

Neuf, ancien, avec ou sans travaux : la bonne réponse dépend moins d’une règle générale que de votre situation. L’ancien peut offrir de meilleurs emplacements et un prix d’achat plus accessible, mais il peut aussi cacher des rénovations coûteuses et des charges énergétiques plus lourdes. Le neuf, notamment en VEFA, rassure par ses normes récentes, ses frais réduits et sa performance énergétique, mais il se paie souvent plus cher au mètre carré. Côté financement, BoursoBank accompagne l’achat dans le neuf, l’ancien ou sur plan, dès 100 000 euros, sur 7 à 25 ans, avec 0 euro de frais de dossier et un conseiller dédié.

Dernière question, souvent négligée : que se passe-t-il si les taux baissent, si vos revenus évoluent ou si votre projet change ? Acheter seule ne signifie pas rester enfermée dans une décision figée. Certains crédits peuvent être renégociés, remboursés par anticipation ou adaptés à une revente. BoursoBank met en avant une renégociation gratuite et 100 % en ligne de ses nouveaux crédits immobiliers lorsque les conditions sont réunies, ainsi qu’une remise de 0,10 % sur le taux pour certains logements classés A ou B au DPE. La bonne décision n’est donc pas seulement d’acheter. C’est d’acheter un bien, un financement et un horizon cohérents.