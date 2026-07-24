Rénover sa maison pour mieux la vendre : quels travaux privilégier pour éviter de perdre de l'argent ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 24/07/2026 à 15:27

Faut-il nécessairement rénover sa maison pour bien la vendre ? (illustration) (Pixabay / bidvine)

Rénover sa maison pour mieux la vendre, est-ce que ça marche ? Si un rafraîchissement permet souvent de convaincre les acheteurs, les professionnels déconseillent de se lancer dans un grand chantier, indique Capital .

Eviter de se lancer dans un gros chantier

Rien n'oblige un propriétaire à rénover avant de vendre. Il doit simplement fournir le dossier de diagnostic technique (DDT) et, si nécessaire, l'audit énergétique. Il peut donc vendre son logement en l'état, même s'il apparaît évident que des travaux s'imposent.

Pour Julien Louri, agent immobilier indépendant interrogé par Capital , il y a d'abord un paramètre financier. Le coût des travaux importants (refaire une cuisine ou une salle de bains), qui peut atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros, est rarement intégralement récupéré dans le prix final de la transaction. Autre point important : l'acheteur préfère souvent acquérir un bien moins cher et réaliser lui-même les aménagements. Il vivra ainsi dans un logement à son goût.

Un rafraîchissement à moindre coût

« Les travaux de rafraîchissement sont souvent les plus intéressants. Il faut miser sur le visuel plutôt que de démarrer un gros chantier » , résume l'agent immobilier. Pour la peinture, il faut privilégier les teintes neutres qui plairont au plus grand nombre. Il faut évidemment remplacer un revêtement de sol usé, réparer les petites dégradations et désencombrer l'espace.

Un logement classé F ou G (passoire énergétique) peut être plus difficile à vendre : « il faut être prêt à davantage négocier » . Vous perdez en moyenne 25 % sur le prix d'une maison ancienne classée G par rapport à une maison classée D, et 12 % pour un appartement, selon les Notaires de France.