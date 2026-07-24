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USA: les ventes de maisons neuves plus élevées qu'attendues en juin
information fournie par Boursorama avec AFP 24/07/2026 à 18:48
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Les ventes de maisons neuves aux Etats-Unis ont augmenté au mois de juin, faisant mieux qu'attendu par les marchés, selon les données publiées vendredi par le département du Commerce.

( AFP / PATRICK T. FALLON )

( AFP / PATRICK T. FALLON )

Le mois dernier, 628.000 logements neufs ont trouvé preneur, en rythme annualisé - une estimation du nombre total de ventes sur un an selon le rythme mensuel observé -, en hausse de 1,6% par rapport à mai.

C'est mieux que ce que les analystes avaient anticipé, ces derniers envisageant 606.000 unités vendues en rythme annualisé, selon le consensus publié par MarketWatch.

Sur un an, la hausse est de 5,6%.

Bonne nouvelle pour le marché immobilier, il semble montrer des premiers signes d'accélération, avec des inventaires qui baissent légèrement, à 485.000 unités, ce qui correspondrait à 9,3 mois de ventes si le rythme actuel se maintenait, contre 9,4 mois en mai.

Sur un an cependant, les délais sont en légère hausse.

Face à un marché qui reste difficile, les constructeurs n'ont pas hésité à réduire les prix de vente: le prix médian est ainsi en baisse de 3,3% sur un mois, et 2,7% sur un an, pour s'établir à 398.300 dollars.

Quant au prix moyen, le recul est plus marqué: il est de 9,5% sur un mois, et 6,5% sur un an, pour atteindre 409.200 dollars.

Le marché américain de l'immobilier souffre toujours largement d'un contexte difficile, avec des taux de prêts immobiliers toujours à un niveau élevé.

Les prêts à 30 ans, les plus populaires au États-Unis, restent ainsi concernés par un taux d'intérêt moyen qui continue de monter, à 6,58%, selon les données actualisées au 23 juillet de l'agence de refinancement Freddie Mac.

La guerre au Moyen-Orient a propulsé les taux à la hausse alors que la tendance observée était au contraire à un atterrissage depuis mai 2025, avec un taux moyen qui était repassé sous la barre symbolique des 6% fin février.

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