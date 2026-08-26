information fournie par Primaliance • 26/08/2026 à 09:44

Première acquisition en Europe et label ISR pour Principal Inside

La SCPI Principal Inside (visa n° 25-12, le 5 août 2025) poursuit son développement au deuxième trimestre 2026. Après trois acquisitions aux États-Unis, elle investit pour la première fois en Europe, aux Pays-Bas. Sa capitalisation progresse et son portefeuille compte désormais quatre actifs.Rappelons que la SCPI est un investissement sans garantie de revenus ni de capital.Source des données : Principal Real Estate SAS, bulletin trimestriel d’information de la SCPI Principal Inside, données arrêtées au 30 juin 2026.

Une capitalisation qui continue de progresser

Créée en septembre 2025 et ouverte aux souscriptions du grand public le 1er octobre de la même année, Principal Inside poursuit sa montée en puissance. Au 30 juin 2026, sa capitalisation atteint 35,49 millions d’euros. Le nombre d’associés s’élève désormais à 901.

Le prix de souscription, frais et commission de souscription inclus, reste fixé à 250 euros par part. La valeur de reconstitution s’élève à 253,25 euros par part.

Une nouvelle distribution pour les associés

Après une première distribution au titre du premier trimestre, Principal Inside a versé 5 euros bruts par part au titre du deuxième trimestre 2026.

Pour un résident fiscal français, le montant net de fiscalité étrangère s’élève à 4,11 euros par part. Il comprend 0,66 euro de revenus financiers et 3,45 euros de revenus fonciers nets de fiscalité étrangère, après déduction de 0,89 euro d’impôt étranger.

Le montant effectivement perçu dépend de la situation fiscale de chaque associé. Les revenus distribués ne sont pas garantis et peuvent évoluer en fonction des loyers, de l’occupation des immeubles et de la situation des marchés.

Un portefeuille qui s’ouvre à l’Europe

La troisième acquisition de la SCPI, finalisée en mars 2026, avait renforcé son positionnement sur la santé aux États-Unis. Situé à Plano, au Texas, ce centre médical spécialisé illustrait la volonté de Principal Inside d’investir dans des actifs répondant à des besoins essentiels.

Le deuxième trimestre ouvre un nouveau chapitre avec la première acquisition européenne de la SCPI. Finalisée le 29 juin 2026, l’opération porte sur un immeuble situé à Utrecht, aux Pays-Bas. L’actif développe environ 2 812 m² et associe des bureaux à un centre de données.

Acquis pour environ 9 millions d’euros, l’immeuble affiche un taux de rendement locatif initial brut de 8,18 %.

Il est entièrement loué à RAM Mobile Data, filiale d’un groupe néerlandais spécialisé dans les services informatiques et le cloud pour le secteur de la santé.

Cette opération met fin à l’exposition exclusivement américaine de Principal Inside. Au 30 juin, les États-Unis représentent encore 71,4 % du portefeuille, contre 28,6 % pour les Pays-Bas. La santé reste le premier secteur d’investissement, avec 58,3 % du patrimoine, devant les bureaux et l’éducation.

Le portefeuille représente désormais environ 31,62 millions d’euros de valeur vénale et 8 361 m². Le taux d’occupation financier et le taux d’occupation physique sont tous deux de 100 %. La durée résiduelle moyenne des baux atteint 14,4 ans.

Rappelons que les acquisitions réalisées ne présagent pas de celles à venir et ne constituent pas un indicateur des performances futures de la SCPI.

Une démarche ESG désormais reconnue par le label ISR

Principal Inside a obtenu le label ISR en avril 2026. Cette labellisation vient formaliser la démarche ESG engagée depuis le lancement de la SCPI, classée Article 8 au titre du règlement SFDR.

La société de gestion applique une approche « Best in Progress », qui consiste à améliorer progressivement la performance ESG des actifs détenus.

La présence d’un label ne constitue pas une garantie de performance future ni de l’absence de risque de perte en capital. Le label atteste uniquement du respect par le fonds de certains critères définis par l’organisme certificateur au moment de son attribution.

Une trajectoire qui se dessine dans le temps long

Avec cette première acquisition européenne, Principal Inside franchit une nouvelle étape dans la construction de son portefeuille. La SCPI maintient son objectif de TRI* de 6,5 % sur dix ans et son objectif de taux de distribution** de 6 % brut sur dix ans. Ces objectifs constituent des repères de gestion, mais ne garantissent ni le niveau des revenus futurs ni la performance du placement.

Principal Inside reste une SCPI récente, dont le portefeuille compte quatre actifs et quatre locataires. Si son ouverture aux Pays-Bas réduit la concentration géographique initiale, l’exposition aux États-Unis demeure majoritaire et le risque de change reste présent.

Cette nouvelle étape confirme le potentiel de développement de la SCPI, tout en rappelant la nécessité d’inscrire l’investissement dans la durée, s'il est en adéquation avec le profil et les objectifs de l'investisseur.

L’investissement en parts de SCPI est un investissement immobilier de long terme. Nous vous recommandons une durée de placement de 10 ans. Il existe un risque de perte en capital. Les revenus ne sont pas garantis et dépendent notamment de l’évolution du marché immobilier, de la situation locative, de la fiscalité et du cours des devises. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant toute décision, nous vous invitons à consulter les statuts, la Note d’information et le Document d’information clé de la SCPI.

Les parts de SCPI ne sont pas des produits cotés et leur liquidité n'est pas garantie. La revente des parts dépend de l'existence d'une contrepartie sur le marché secondaire.

Communication à caractère commercial. Il ne s’agit ni d’un document contractuel ni d’un document d’information requis par une quelconque disposition législative. Il n'est pas suffisant pour prendre une décision d'investissement.