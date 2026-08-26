Canicule et immobilier : comment savoir si la maison que vous souhaitez acheter résistera aux fortes chaleurs ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 26/08/2026 à 12:42

Certains signes ne trompent pas pour évaluer la capacité d'une maison à résister aux fortes chaleurs. (illustration) (Pixabay / eak_kkk)

Après un été 2026 marqué par plusieurs épisodes de canicule, la question du confort en cas de fortes chaleurs s'impose désormais comme un critère majeur lors d'un achat immobilier. SeLoger a listé plusieurs signes qui trahissent une maison mal armée face aux températures élevées.

Attention à l'exposition des baies vitrées

L'examen commence dès l'extérieur, avec certains détails repérables au premier coup d'œil. Attention aux baies vitrées exposées plein sud ou plein ouest : sans protection, elles laissent passer les rayons du soleil. La pièce risque d'accumuler une chaleur ensuite difficile à évacuer, surtout au milieu de la journée.

Le jardin ou la cour sont recouverts de béton ou de bitume ? Méfiance également : ces surfaces chauffent vite et continuent de dégager de la chaleur même le soir, quand on aimerait au contraire que l'air se rafraîchisse. À l'inverse, les arbres et la végétation peuvent jouer le rôle de climatiseur naturel en créant de l'ombre et en rendant l'air plus agréable.

Ce qu'il faut vérifier une fois à l'intérieur

A l'intérieur, examinez attentivement l'isolation, à commencer par les combles. S'ils sont mal isolés, la chaleur accumulée dans la toiture redescend lentement vers les pièces du bas. Cela empêchera la maison de se rafraîchir, même une fois la nuit tombée. Vérifiez aussi que les fenêtres disposent de volets, de stores ou de persiennes : sans eux, les rayons du soleil pénètrent directement dans les pièces et un rideau posé après coup ne changera pas grand-chose. Autre point de vigilance : la circulation de l'air. Une maison avec des ouvertures sur plusieurs façades sera plus facile à aérer le soir venu, contrairement à un logement dont toutes les fenêtres donnent du même côté.

Dernier réflexe avant de signer : consultez le diagnostic de performance énergétique (DPE) du logement. Depuis 2021, ce document évalue le confort d'été sur une échelle allant de "bon" à "insuffisant", en tenant compte de l'isolation, des protections solaires et de l'exposition des fenêtres.