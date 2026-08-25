USA: les ventes de logements neufs en recul en juillet, sous les attentes

Les ventes de maisons neuves aux Etats-Unis ont reculé au mois de juillet, faisant même moins bien qu'attendu par les marchés, selon les données publiées mardi par le département du Commerce.

( AFP / PATRICK T. FALLON )

Le mois dernier, 607.000 logements neufs ont trouvé preneur, en rythme annualisé - une estimation du nombre total de ventes sur un an selon le rythme mensuel observé -, en recul de 10,5% par rapport à juin.

C'est légèrement en dessous de ce que les analystes avaient anticipé, ces derniers envisageant 615.000 unités vendues en rythme annualisé, selon le consensus publié par MarketWatch.

Sur un an, le rythme des ventes est également en recul, de 6,3%.

Après un mois de juin meilleur qu'attendu pour le marché immobilier, il repart dans une tendance plus morose, avec des inventaires qui augmentent de nouveau légèrement, à 488.000 unités disponibles, ce qui correspondrait à 9,6 mois de ventes si le rythme actuel se maintenait, contre 8,5 mois en juin.

Les délais sont également en hausse sur un an.

Face à un marché qui reste difficile, les constructeurs n'ont pas hésité à réduire les prix de vente: le prix médian est ainsi en baisse de 2,3% sur un mois, et 0,9% sur un an, pour s'établir à 393.800 dollars.

Le prix moyen est pour sa part orienté à la hausse, signe de la meilleure tenue du marché haut de gamme, de 4,1% sur un mois, et 5,4% sur un an, pour atteindre 508.800 dollars.

Le marché américain de l'immobilier souffre toujours largement d'un contexte difficile, avec des taux de prêts immobiliers toujours à un niveau élevé.

Les prêts à 30 ans, les plus populaires au États-Unis, restent ainsi concernés par un taux d'intérêt moyen qui continue de monter, à 6,65%, selon les données actualisées au 20 août de l'agence de refinancement Freddie Mac.

La guerre au Moyen-Orient a propulsé les taux à la hausse alors que la tendance observée était au contraire à un atterrissage depuis mai 2025, avec un taux moyen qui était repassé sous la barre symbolique des 6% fin février.