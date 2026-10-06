Pompe à chaleur : comment éviter les arnaques et les mauvaises surprises à plusieurs milliers d'euros ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 06/10/2026 à 16:37

Vous devez être vigilant si vous comptez installer une pompe à chaleur. (illustration) (Pixabay / HarmvdB)

La hausse des prix de l'énergie pousse de nombreux ménages à envisager l'installation d'une pompe à chaleur. Le gouvernement continue d'ailleurs de proposer des aides pour financer l'achat des équipements et leur installation. Cependant, il est essentiel de se montrer vigilant avant de se lancer dans une telle opération, recommande Ouest-France .

« Les offres à un euro sont un très mauvais signe »

Vous devez d'abord bien choisir votre installateur. Faites au moins trois devis détaillés avec des professionnels qui disposent de la qualification RGE. Soyez méfiants vis-à-vis des entreprises qui vous démarchent, d'autant que les cas de fraudes liées au dispositif MaPrimeRénov' sont nombreux. Il ne faut jamais donner ses identifiants fiscaux ou FranceConnect à un prétendu agent commercial.

Lors des premiers échanges, faites attention aux offres trop alléchantes. « Les offres à un euro sont un très mauvais signe » , estime Aurore Guiboux, coordinatrice du Réseau TYNEO, espace conseil France Rénov’. Même chose pour les propositions impliquant une prime à réclamer immédiatement ou un crédit figurant au devis.

Demandez l'aide d'un conseiller France Rénov’

Toute promesse de l'installateur doit être notifiée par écrit, notamment s'il souhaite déduire directement les aides de la facture. Attention, une simple simulation réalisée par le professionnel ne garantit pas que vous toucherez effectivement le montant des aides évoqué. Vous devez impérativement vérifier votre éligibilité avant de signer.

Plus généralement, il ne faut pas hésiter à poser des questions à l'installateur, par exemple sur l'implication de sous-traitants. Tous les documents sont à examiner en détail, en particulier si un crédit est prévu. En cas de doute, vous pouvez faire relire gratuitement vos devis par un conseiller France Rénov’.