Appartement en rez-de-chaussée : un prix attractif mais des inconvénients à prendre en compte

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 06/10/2026 à 15:20

Intimité, bruit, luminosité, sécurité : le rez-de-chaussée a des inconvénients à prendre en compte. (illustration) (VIVIANE6276 / Pixabay)

Les appartements en rez-de-chaussée peuvent être une option intéressante pour les petits budgets. Ces logements sont en effet proposés à un prix généralement inférieur à ceux situés dans les étages. Mais certains paramètres expliquent ce tarif avantageux, indique Se Loger . Ils sont à prendre en compte avant de se lancer.

Manque d'intimité, bruit, sécurité

Premier inconvénient : le manque d'intimité. Selon la configuration de l'immeuble, un appartement en rez-de-chaussée peut donner sur une rue ou sur une cour commune. Vous pourriez être contraint de vivre une grande partie de la journée les rideaux fermés.

Au rez-de-chaussée, vous serez également davantage exposé aux nuisances sonores : trafic routier, commerces, passage dans les parties communes de vos voisins etc. Pas forcément idéal si vous recherchez avant tout la tranquillité. Lors d'une éventuelle visite, assurez-vous aussi que la luminosité est suffisante. En rez-de-chaussée, les logements sont souvent plus sombres, surtout lorsqu'ils sont entourés d'autres immeubles.

Un espace extérieur pour un prix avantageux

Enfin, ce type d'appartements posent également la question de la sécurité. Ils sont beaucoup plus exposés au risque de cambriolage. Volets renforcés, dispositifs de sécurité : vous devrez certainement investir pour vous protéger.

Si ces désagréments ne vous effraient pas, le rez-de-chaussée représente une réelle opportunité. D'autant plus qu'il donne parfois accès à un jardin privatif ou à une terrasse. Et pour limiter le vis-à-vis sur cet espace extérieur, des solutions existent : voile d'ombrage, clôture etc. Vous devez donc définir vos priorités pour savoir si, oui ou non, vous avez une chance de trouver votre bonheur au rez-de-chaussée.