Point de gestion – ESG Tendances Pierre | Septembre 2025

Performances, évolution de la valeur liquidative, répartition du portefeuille… Découvrez les principaux indicateurs de la société civile ESG Tendances Pierre dans le reporting de septembre.

Zoom sur le patrimoine immobilier de la société civile ESG Tendances Pierre, composé de :

Camping 3* Slow Village Anduze, exploité par Inspire Villages

30 hectares de parc – 240 emplacements

Taux de rendement cible : 6,5 %

Bail ferme de 12 ans

Centre de formation pour les pilotes de ligne, loué à Simaero, à proximité de l'aéroport Charles de Gaulle

23 629 m² de surface

Taux de rendement cible : 7 %

Salle de sport louée à Basic Fit, à Strasbourg

2 325 m² de surface

Taux de rendement cible : 6,5 %

Bail ferme de 12 ans

Camping 3* Alannia Costa Dorada, exploité par ECG

3,7 hectares de parc – 136 mobil-homes

Taux de rendement cible : 7,4 %

Bail ferme de 15 ans

Pour en savoir plus, consultez le reporting complet dans le PDF ci-dessous :