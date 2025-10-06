Point de gestion – ESG Tendances Pierre | Septembre 2025

SWISS LIFE AM
Performances, évolution de la valeur liquidative, répartition du portefeuille… Découvrez les principaux indicateurs de la société civile ESG Tendances Pierre dans le reporting de septembre.
Zoom sur le patrimoine immobilier de la société civile ESG Tendances Pierre, composé de :
Camping 3* Slow Village Anduze, exploité par Inspire Villages
- 30 hectares de parc – 240 emplacements
- Taux de rendement cible : 6,5 %
- Bail ferme de 12 ans
Centre de formation pour les pilotes de ligne, loué à Simaero, à proximité de l'aéroport Charles de Gaulle
- 23 629 m² de surface
- Taux de rendement cible : 7 %
Salle de sport louée à Basic Fit, à Strasbourg
- 2 325 m² de surface
- Taux de rendement cible : 6,5 %
- Bail ferme de 12 ans
Camping 3* Alannia Costa Dorada, exploité par ECG
- 3,7 hectares de parc – 136 mobil-homes
- Taux de rendement cible : 7,4 %
- Bail ferme de 15 ans
Pour en savoir plus, consultez le reporting complet dans le PDF ci-dessous :
DECOUVREZ LES PRODUITS BOURSOBANK
BoursoBank donne accès à une gamme de SCPI en direct, à partir de 0% frais d'entrée.
BoursoBank donne accès à une gamme de SCPI en direct, à partir de 0 % de frais d’entrée et accessible à partir de 180 €.
Ces produits présentent un risque de perte en capital et une liquidité réduite. Tout investissement doit s’envisager à long terme.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer