Point de gestion – ESG Tendances Pierre | Juin 2026

information fournie par Swiss Life AM FR • 09/07/2026 à 16:58

SWISS LIFE AM FRANCE

Performances, évolution de la valeur liquidative, allocation du portefeuille… Découvrez les principaux indicateurs de la société civile ESG Tendances Pierre.

Au mois de juin, la SC ESG Tendances Pierre poursuit le développement de son portefeuille dans le respect de sa stratégie d'investissement. Elle s'appuie notamment sur une diversification équilibrée des actifs et une sélection rigoureuse des opportunités, visant à concilier création de valeur durable et résilience du portefeuille.

Le mois est marqué par l'acquisition d'un ensemble commercial au cœur de la métropole nantaise. Loué à des enseignes reconnues telles que Grand Frais, Action et Ange, cet actif vient enrichir le portefeuille avec un commerce bénéficiant d'un fort ancrage local. Une opération en ligne avec sa stratégie de diversification et son approche d'investissement de long terme.

Consultez le reporting complet dans le PDF ci-dessous :