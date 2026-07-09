Investissement immobilier : les locataires occupent de plus en plus longtemps leur logement selon une étude

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 09/07/2026 à 13:34

Les locataires ont tendance à rester plus longtemps dans le même logement en France, ces dernières années. (illustration) (Mastersenaiper / Pixabay)

C’est une nouveauté sur le marché immobilier : les locataires resteraient plus longtemps dans leur logement. C’est ce que révèle une étude publiée début juillet par le site spécialisé Maslow.immo et relayée par Capital . « En six ans, la durée moyenne de séjour des locataires a progressé de 33 %, passant de 28,3 mois en 2019 à 37,6 mois en 2025 » , indique cette plateforme qui répond aux besoins des investisseurs immobiliers, tant dans l'achat que dans la gestion locative.

Une sécurité pour les propriétaires

Les auteurs expliquent que des personnes qui auraient pu accéder à la propriété ces dernières années restent finalement locataires. « Cela change la lecture du marché : la stabilité du locataire devient un indicateur clé de sécurisation du projet, au même titre que la tension locative et le rendement » , explique Pierre-Emmanuel Jus, directeur délégué de Maslow.immo.

Un aspect qui peut s’avérer positif pour les propriétaires qui bénéficient ainsi d’une meilleure stabilité, tant financière que dans la gestion du bien, avec moins de vacance locative. « Un locataire qui reste plus longtemps permet de réduire les périodes de relocation, les frais de remise en location et l’incertitude liée au changement d’occupant » , ajoute l’étude.

Mais ce phénomène illustre aussi les tensions sur le marché de l’immobilier locatif, défavorable aux locataires : plus de difficultés à se loger mais aussi plus de difficultés à accéder à la propriété.