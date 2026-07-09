Une maison avec jardin en plein cœur de Paris : ce petit coin de paradis est à vendre à plus de 3 millions d'euros

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 09/07/2026 à 12:27

Une maison de 235 m² avec jardin est à vendre en plein cœur de Paris. (illustration) (Steve Bussinne / Pixabay)

C'est une pépite extrêmement rare dont le prix dépasse les 3 millions d’euros. A Paris, dans le 17e arrondissement, une maison est à vendre dans la Cité des Fleurs, cet espace privilégié composé de maisons individuelles et desservi par une voie privée, fermée à la circulation. Ce bien d'exception avec 235 m² de surface habitable est commercialisé par l'agence Barnes au prix de 3 350 000 euros, rapporte Capital qui relaie l'annonce en ligne .

Un cocon en plein cœur de Paris

A ce prix, les acheteurs auront droit à un charmant jardin de 70 m² en plein cœur de la capitale. Cette maison de caractère construite en 1873 sur trois étages dispose de dix pièces dont cinq chambres, « idéale pour une vie familiale » . « Une villa privée pavée et arborée, gardiennée, jalonnée de demeures anciennes avec jardins » , décrit Barnes.

Le rez-de-chaussée est composé d'une belle galerie d'entrée « ouvrant sur une salle à manger, une cuisine avec espace repas » . Au 1er étage, on retrouve un grand salon avec cheminée et balcon, accompagné d'un bureau. Le 2e étage comprend une suite parentale « lumineuse » ainsi qu'une chambre supplémentaire. Au 3e étage se trouvent trois chambres. Le sous-sol offre de vastes espaces de rangement, une buanderie, une chaufferie, et une salle de jeux.