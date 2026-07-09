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Une maison avec jardin en plein cœur de Paris : ce petit coin de paradis est à vendre à plus de 3 millions d'euros

information fournie par Boursorama avec Newsgene 09/07/2026 à 12:27

Une maison de 235 m² avec jardin est à vendre en plein cœur de Paris. (illustration) (Steve Bussinne / Pixabay)

Une maison de 235 m² avec jardin est à vendre en plein cœur de Paris. (illustration) (Steve Bussinne / Pixabay)

Un bien d'exception est à vendre dans la prestigieuse Cité des fleurs, dans le 17e arrondissement de Paris. Pour cette maison de 235 m² donnant sur un jardin de 70 m², il faudra débourser 3,35 millions d'euros.

C'est une pépite extrêmement rare dont le prix dépasse les 3 millions d’euros. A Paris, dans le 17e arrondissement, une maison est à vendre dans la Cité des Fleurs, cet espace privilégié composé de maisons individuelles et desservi par une voie privée, fermée à la circulation. Ce bien d'exception avec 235 m² de surface habitable est commercialisé par l'agence Barnes au prix de 3 350 000 euros, rapporte Capital qui relaie l'annonce en ligne .

Un cocon en plein cœur de Paris

A ce prix, les acheteurs auront droit à un charmant jardin de 70 m² en plein cœur de la capitale. Cette maison de caractère construite en 1873 sur trois étages dispose de dix pièces dont cinq chambres, « idéale pour une vie familiale » . « Une villa privée pavée et arborée, gardiennée, jalonnée de demeures anciennes avec jardins » , décrit Barnes.

Le rez-de-chaussée est composé d'une belle galerie d'entrée « ouvrant sur une salle à manger, une cuisine avec espace repas » . Au 1er étage, on retrouve un grand salon avec cheminée et balcon, accompagné d'un bureau. Le 2e étage comprend une suite parentale « lumineuse » ainsi qu'une chambre supplémentaire. Au 3e étage se trouvent trois chambres. Le sous-sol offre de vastes espaces de rangement, une buanderie, une chaufferie, et une salle de jeux.

© Boursorama avec Newsgene
3 commentaires
  • 13:29

    juste lol "un charmant jardin de 70m2" ? Si la maison n'est pas mitoyenne (ce qui est souhaitable) il ne reste que 50m2 de jardin. Alors je veux bien qu'on soit dans Paris etc...mais supprimez le terme charmant.
    Et sinon le rapport avec la bourse ou l'actualité ?

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