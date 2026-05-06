Point de gestion – ESG Tendances Pierre | Avril 2026

information fournie par Swiss Life AM FR • 06/05/2026 à 15:44

SWISS LIFE AM FRANCE

Performances, évolution de la valeur liquidative, allocation du portefeuille… Découvrez les principaux indicateurs de la société civile ESG Tendances Pierre.

Au mois d'avril, ESG Tendances Pierre s'inscrit dans une trajectoire favorable, soutenue par la qualité de son portefeuille immobilier et par une gestion alignée avec ses ambitions ESG. La société civile bénéficie d'une bonne tenue de la valorisation et d'un niveau d'occupation élevé, reflétant la résilience des actifs détenus et la pertinence des choix d'allocation.

La stratégie de diversification, à la fois sectorielle et géographique, se poursuit, avec une exposition équilibrée à des segments porteurs tels que le commerce de proximité, l'hôtellerie et l'immobilier diversifié, majoritairement situés en Europe. L'acquisition récente d'un actif commercial de proximité à Toulouse, exploité par une enseigne alimentaire reconnue, illustre les tendances du mois : un positionnement sur des actifs en phase avec les évolutions des usages et des modes de consommation, tout en maintenant une approche responsable cohérente avec le label ISR du fonds.

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