Pénurie de logements étudiants : un plan ambitieux porté par la Banque des Territoires / iStock.com - jax10289

Le logement, premier poste de dépenses des étudiants

D’après une enquête OpinionWay de mai 2023, 17 % des étudiants de 18-24 ans interrogés ont été contraints d’abandonner leurs études car les dépenses liées au logement étaient trop importantes. Le logement est en effet le premier poste de dépenses des étudiants. Pour les aider, la Banque des Territoires a, entre 2016 et 2024, financé plus de 20 000 logements dont 4 300 l’année passée. Cela correspond à 226 millions d’euros investis en 2024. Cette année, elle met en place le programme d’investissement AGiLE.

AGiLE : un plan à cinq milliards d’euros

Lancé en septembre prochain, AGiLE sera doté de cinq milliards d’euros et permettra de financer 75 000 lits étudiants (neufs et réhabilités) d’ici à 2030, dont 45 000 entre 2025 et 2028 comme le prévoit le plan gouvernemental. C’est à l’occasion de la sixième édition du Printemps des Territoires qu’Antoine Saintoyant, directeur de la Banque des Territoires, a lancé ce programme dont l’objectif est de répondre à la pénurie de logements étudiants. Dans son communiqué de presse, la Banque des Territoires rappelle ces nombres : pour trois millions de jeunes, il y a seulement 380 000 places disponibles au sein des résidences étudiantes. La pénurie est particulièrement importante dans les métropoles. Il faut dire que la moitié des étudiants français étudie dans les 11 villes où les prix de l’immobilier sont les plus élevés (Paris, notamment). Pour AGiLE, un premier partenariat a été signé avec Uxco Group, « acteur majeur dans l’investissement, la promotion et l’opération d’immobilier résidentiel et d’hôtellerie ». L’objectif est double : répondre aux besoins des étudiants avec des solutions qualitatives ; prendre en compte la transformation écologique et énergétique avec la construction de 18 résidences (7 000 lits) dans les trois ans à venir. Avec AGiLE, la Banque des Territoires veut répondre « à une urgence sociale et économique ». Le souhait de l’organisme est de permettre aux étudiants de vivre dans des conditions décentes et de pouvoir se concentrer sur l’essentiel - à savoir leurs études - comme expliqué par Antoine Saintoyant.

Programme AGiLE : les points clés

Quels sont les points clés du programme AGiLE ? Il s’agit d’une initiative de la Banque des Territoires. L’objectif affiché par cette dernière est la création de 75 000 lits neufs et réhabilités d’ici à 2030 dont 45 000 entre 2025 et 2028 (plan gouvernemental) ; Le soutien est en dette (3,5 milliards d’euros de prêts sur Fonds d’épargne) et en fonds propres (1,5 milliard d’euros d’investissement de la Banque des Territoires ainsi que de filiales de la Caisse des Dépôts) ; L’offre inclut des logements construits ou réhabilités et des actifs existants transformés ; 20 millions d’euros sont investis pour l’ingénierie territoriale afin d’aider les collectivités ou encore le CROUS dans leurs projets de logements étudiants. Une plus grande attention est portée aux communes où la situation immobilière est la plus tendue. Un réseau de partenaires est animé par la Banque des Territoires (retours d’expérience, partage des meilleures pratiques…).