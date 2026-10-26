Paris : dans le vieux Montmartre, cet atelier ayant appartenu à Toulouse-Lautrec est à vendre à plus d'un million d'euros

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 26/10/2026 à 14:51

Un atelier ayant appartenu à Henri de Toulouse-Lautrec est à vendre à Paris. (illustration) (Bridgesward / Pixabay)

Deux ateliers d'artistes sont actuellement en vente dans une copropriété du vieux Montmartre, à Paris, rapporte Le Parisien . L'un des deux appartements a été celui d'Henri de Toulouse-Lautrec dans les années 1880.

L'atelier de Toulouse-Lautrec

Cet atelier, qui fait 85 m² (66 m² loi Carrez), est toujours occupé par une artiste peintre. Elle y vit avec son mari depuis 2009 et y donne des cours de peinture. Dès l'entrée, l'histoire du bien est célébrée par la présence d'une reproduction d’une carte postale de Toulouse-Lautrec, avec l'adresse du bâtiment.

La propriétaire a conservé les spécificités de cet atelier très lumineux, dont une porte destinée à sortir les toiles de grand format. Le bien est vendu à 1,15 million d’euros, soit 17 420 euros le m². C'est 58 % au-dessus du prix moyen dans la rue. « Il fait partie des biens parisiens rares, exceptionnels à la vente » , souligne auprès du quotidien francilien Guillaume Blin-Davost, responsable de la vente chez Sotheby’s .

Cinq mètres de hauteur sous plafond

Un étage au-dessus, l'autre atelier d'artiste en cours de vente a un profil totalement différent. Ce lieu de 88 m² (77,5 m² loi Carrez) a été transformé en loft. Il tire parti de ses cinq mètres de hauteur sous plafond et offre de nombreux espaces de rangement encastrés.

« On a tout de suite eu le coup de cœur, ce n’est que plus tard que nous avons appris l’histoire des lieux » , a raconté la propriétaire, une consultante américaine. Tout un travail sur les couleurs et les matériaux a été réalisé. La grande verrière a été conservée. Le bien est proposé à 1,19 million d’euros, soit 15 350 euros le m².