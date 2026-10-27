Crédit immobilier : cette arnaque au faux courtier fait de plus en plus de victimes

information fournie par Moneyvox • 27/10/2026 à 08:10

Attention à cette arnaque au faux courtier ! ( Crédits photo: © nateejindakum - stock.adobe.com)

Vous n'avez encore jamais entendu parler de l'arnaque au faux courtier immobilier ? Ce type d'escroquerie est en plein essor et fait de plus en plus de victimes. De quoi s'agit-il précisément ? Les explications.

Faux sites internet, e-mails frauduleux, publicités trompeuses… les escrocs n'hésitent pas à utiliser une multitude de canaux de communication pour détourner de l'argent en se faisant passer pour des courtiers en crédit immobilier . En promettant des taux d'intérêt défiant toute concurrence, ils espèrent attirer de futurs propriétaires dans leurs filets et inciter leurs victimes à leur faire un virement. Comment éviter de tomber dans le piège de l'arnaque au faux courtier immobilier ? Tous les détails.

La fraude au faux courtier en prêt immobilier, qu'est-ce que c'est ?

Un milliard d'euros : voici le montant estimé du préjudice lié aux escroqueries aux prêts immobiliers d'après l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). En moyenne, chaque victime serait délestée d'environ 12 000 euros. Parmi les techniques utilisées par les escrocs pour détourner de l'argent, figure la fraude au faux courtier en prêt immobilier. Un type d'arnaque de plus en plus fréquent que la Chambre nationale des conseils experts financiers (CNCEF) Crédit a récemment pointé du doigt.

Dans un communiqué publié le mercredi 14 octobre dernier, l'association professionnelle de courtiers et de mandataires a souhaité alerter les futurs emprunteurs au sujet de cette escroquerie très en vogue. Le principe ? L'arnaqueur se fait passer pour un intermédiaire en prêt immobilier auprès de sa victime afin de récupérer de l'argent sous la forme du versement de prétendus frais de dossier ou de l'apport personnel demandé dans le cadre du faux crédit à l'habitat.

Pour attirer de futurs propriétaires de biens immobiliers dans leurs filets, les faux courtiers promettent des taux d'intérêt alléchants, nettement inférieurs aux taux d'intérêt pratiqués par les banques traditionnelles et les banques en ligne. Pour cela, tous les moyens sont bons : e-mails frauduleux, publicités sur les réseaux sociaux faisant état de taux d'intérêt défiant toute concurrence, faux sites internet répliquant parfois à la perfection ceux de véritables courtiers en ligne bien connus du grand public, notamment grâce à l'aide de l'intelligence artificielle, etc.

Comment éviter d'être victime d'une fraude au faux courtier immobilier ?

En publiant son communiqué, la CNCEF Crédit a souhaité alerter les consommateurs face à la recrudescence des arnaques aux faux courtiers immobiliers. L'association professionnelle de courtiers et de mandataires recommande la plus grande prudence face à des offres de crédit immobilier à des taux d'intérêt qui semblent trop beaux pour être vrais. Comparer le taux proposé avec le taux moyen actuel peut ainsi permettre de détecter des tentatives d'escroquerie.

Selon la CNCEF Crédit, le taux moyen d'un prêt immobilier est actuellement de 3,42 % sur une durée de 20 ans. Un taux nettement plus bas doit susciter la méfiance des futurs emprunteurs. Ces derniers doivent également vérifier l'immatriculation du professionnel avec lequel ils sont en contact sur le registre officiel de l'Orias et son adhésion à une association professionnelle agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Dans tous les cas, le courtier ne peut pas demander le versement de l'apport personnel sur son compte, ni "demander un acompte ni facturer ses honoraires avant le 1er déblocage des fonds", rappelle le président de la CNCEF Crédit, Côme Robet. Vous avez malgré tout effectué un virement vers un faux courtier ? Prenez immédiatement contact avec votre banque et signalez l'escroquerie auprès du service Info Escroqueries, joignable par téléphone au 0 805 805 817.