Cisjordanie: l'accélération de la colonisation israélienne

Des drapeaux israéliens sur une maison après que l'armée israélienne a forcé des Palestiniens à évacuer le quartier d'Ein Deir Baha, dans la ville occupée d'Hébron, en Cisjordanie, le 24 octobre 2026 ( AFP / JOHN WESSELS )

La cDes drapeaux israéliens pendent d'une maison après que l'armée israélienne a forcé des Palestiniens à évacuer le quartier d'Ein Deir Baha, dans la ville occupée d'Hébron, en Cisjordanie, le 24 octobre 2026.lonisation israélienne en Cisjordanie occupée s'est continuellement développée depuis 1967 malgré la pression internationale, mais s'est particulièrement intensifiée depuis le retour au pouvoir en 2022 de Benjamin Netanyahu, candidat à propre succession aux élections législatives de mardi.

Presque la moitié des implantations israéliennes sur le territoire - toutes illégales au regard du droit international - ont été réalisées depuis 2023, selon une analyse AFP des données de l'ONG israélienne anticolonisation "La paix maintenant", de l'International Crisis Group (ICG) et du Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (Ocha).

En comptant Jérusalem-Est occupée et annexée, "La paix maintenant" en dénombre plus de 550 au total, dont environ 150 colonies installées avec l'aval des autorités israéliennes, les autres étant au départ des implantations sauvages.

La population israélienne y a augmenté de près de 50% depuis 2012, tandis que la hausse était de 30% pour les Palestiniens, d'après l'ONG ICG.

Plus de trois millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie ainsi que 500.000 Israéliens, dans un climat de violence exacerbée de part et d'autre, qui s'est encore tendu à l'approche des élections.

Le gouvernement a ordonné un "bouclage total" du territoire le jour du scrutin, après la mort de deux soldats israéliens dans une attaque vendredi.

Explosion des implantations sauvages

Un Palestinien observe des maisons vides après que l'armée israélienne a forcé les habitants à évacuer le quartier d'Ein Deir Baha, dans la ville occupée d'Hébron, en Cisjordanie, le 24 octobre 2026 ( AFP / JOHN WESSELS )

Depuis les attaques inédites commises par le Hamas palestinien sur le sol israélien le 7 octobre 2023, qui ont déclenché la guerre à Gaza, l'expansion de la colonisation en Cisjordanie se manifeste par l'explosion des créations d'"avant-postes", notamment des fermes.

Souvent constituées de quelques caravanes ou structures de fortune, ces implantations sans autorisation des autorités israéliennes se multiplient sous l'impulsion de colons confortés par le fait qu'elles finissent souvent par être légalisées.

Selon "La paix maintenant", le nombre de fermes et autres avant-postes établis en Cisjordanie depuis le début de l'année 2026 a déjà atteint le niveau record enregistré sur toute l'année 2025 (environ 90), presque trois fois plus qu'en 2023.

Le phénomène des avant-postes a émergé à partir de 1996 et la première arrivée au pouvoir de Benjamin Netanyahu, chef du Likoud, le grand parti de la droite israélienne. Au fur et à mesure que leur nombre augmentait, l'implantation de nouvelles colonies classiques a ralenti.

L'installation de fermes a pour sa part commencé en 2012 -- Benjamin Netanyahu était alors au pouvoir pour la deuxième fois -- pour devenir le moteur de l'expansion israélienne dans le territoire (plus des deux tiers du total depuis 2023).

Ces fermes, qui offrent aux Israéliens l'avantage d'occuper beaucoup de terres avec peu de colons, développent beaucoup d'activités d'élevage. Elles contrôlent souvent de vastes étendues, situées surtout dans l'est de la Cisjordanie, le long du Jourdain.

Expansion sous l'impulsion des autorités

Depuis le retour au pouvoir de Benjamin Netanyahu, et particulièrement depuis le 7 octobre 2023, le nombre de permis de construire délivrés par les autorités israéliennes a bondi, selon ICG, atteignant plus de 23.000 en 2025, soit plus du triple de 2012.

Fait emblématique de l'expansion rapide de la colonisation, les quatre colonies du nord de la Cisjordanie qui avaient été évacuées en 2005 -- dans le cadre d'un plan de désengagement conclu par l'ancien Premier ministre Ariel Sharon et qui concernait également la bande de Gaza -- ont été officiellement réinvesties cette année électorale, sous l'impulsion du gouvernement.

Un appel d'offres a par ailleurs été lancé pour la construction de plus de 1.200 logements, première tranche du projet dit E1 jouxtant la colonie de Maale Adumim, proche de Jérusalem.

Ce projet est dénoncé par l'ONU et une partie de la communauté internationale, car il achèverait d'isoler Jérusalem-Est du reste de la Cisjordanie, mettant encore plus en péril la possibilité d'un futur Etat palestinien.

Grandes vagues

Depuis la conquête de la Cisjordanie lors de la guerre israélo-arabe de juin 1967, la colonisation s'est poursuivie sous tous les gouvernements israéliens, de gauche comme de droite. La première colonie a été celle de Kfar Etzion, au sud de Jérusalem, autorisée en septembre 1967 par les travaillistes.

La première grande vague de colonisation a eu lieu au début des années 1980, sous le gouvernement de droite de Menahem Begin, qui avait autorisé de nombreuses colonies.

Les colons ont multiplié les implantations sauvages en 1998-2002, puis en 2019-2021, à un rythme toutefois bien moindre que ces quatre dernières années.

Le nombre d'installations en 2023-2026 est une fois et demi plus élevé que le cumul des trois vagues précédentes.