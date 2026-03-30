 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Maçon, mari, bâtisseur : quand construire la maison familiale ne donne pas droit à une indemnité

information fournie par Mingzi 30/03/2026 à 08:23

Un mari maçon construit de ses mains la maison du couple sur un terrain appartenant à sa femme. Des décennies plus tard, sa fille réclame une indemnité à la belle-mère. La Cour de cassation dit non — et sa décision éclaire les couples séparés de biens sur une règle souvent méconnue.

La Cour de cassation, plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, vient de trancher : un époux qui consacre son savoir-faire professionnel à construire la maison familiale sur le bien propre de son conjoint peut-il, ou ses héritiers peuvent-ils, réclamer une compensation financière après la mort ? Dans un arrêt du 4 février 2026, la réponse est clairement négative — du moins lorsque les époux ont choisi un régime de séparation de biens assorti d'une clause particulière.

Une histoire de famille, un terrain, et des années de travail

L'affaire remonte aux années 1970. Un couple marié sous le régime de la séparation de biens s'installe. La femme est propriétaire d'un terrain. Son mari, maçon de métier, y construit de ses mains, entre 1975 et 1978, la maison qui deviendra le logement familial. Il réalise lui-même le gros œuvre, la conception, les finitions — tout ce qui rend la maison habitable. Sa femme finance les matériaux, lui apporte son travail.

Le mari décède en 2016. Sa fille, née d'une première union, engage alors une action en justice contre sa belle-mère. Elle réclame plus de 500.000 euros au titre de la participation de son père à la construction et à l'amélioration du bien. Pour elle, ce travail représente une créance que la succession de son père peut faire valoir contre son ancienne épouse.

La séparation de biens : ce que ça change vraiment

Pour comprendre la décision de la Cour, il faut saisir ce qu'est le régime de séparation de biens. Contrairement à la communauté réduite aux acquêts — le régime légal par défaut en France — la séparation de biens signifie que chaque époux garde la pleine propriété de ses biens, qu'ils soient acquis avant ou pendant le mariage. Pas de « pot commun » : ce qui appartient à l'un n'appartient pas à l'autre.

Mais les époux restent tenus de contribuer aux « charges du mariage » — c'est-à-dire aux dépenses de la vie commune : logement, nourriture, éducation des enfants. En général, chacun contribue selon ses revenus et ses capacités. Or, dans cette affaire, le contrat de mariage contenait une clause spéciale : les époux avaient expressément prévu que chacun d'eux serait « réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive ». En clair, aucune dette ne pouvait être réclamée entre eux à ce titre.

Construire la maison, c'est contribuer au mariage

C'est là que réside le cœur du raisonnement de la Cour de cassation. Les juges reconnaissent sans ambiguïté que le mari a bien réalisé un apport en industrie — expression juridique désignant le fait de contribuer non pas avec de l'argent, mais avec son travail et son savoir-faire. Et ils admettent que cet apport avait bien une valeur économique réelle.

Mais ils estiment que construire la maison familiale — le logement du couple — est précisément une façon de contribuer aux charges du mariage. Ce n'est pas un service rendu à la femme en tant que propriétaire, c'est l'époux qui remplit son devoir conjugal à sa manière : pas avec de l'argent, mais avec ses bras. La clause du contrat de mariage prévoyant que chaque époux est présumé avoir rempli sa part « au jour le jour » bloque alors toute possibilité de prouver qu'il a fait plus que sa part et donc de réclamer une compensation.

Source : Cour de cassation - 4 février 2026 - Pourvoi n° R 24-10.920

Jurisprudence et cas pratiques
Copyright © Mingzi
0 commentaire
Signaler le commentaire Fermer
A lire aussi
  • Loi Zéro Artificialisation Nette (ZAN) : quelles conséquences pour les terrains à bâtir ? / iStock.com - RonFullHD
    Loi Zéro Artificialisation Nette (ZAN) : quelles conséquences pour les terrains à bâtir ?
    information fournie par Boursorama avec LabSense 29.03.2026 08:30 

    La loi ZAN, qui vise à supprimer d'ici à 2050 l'artificialisation des sols, modifie peu à peu le marché français du foncier. En réduisant le nombre de constructions en vue de protéger les terres naturelles et agricoles, ce concept de "sobriété foncière" va impacter ... Lire la suite

  • Acheter un bien locatif permet de diversifier de manière tangible ses placements. Les propriétaires se constituent des revenus complémentaires tout en se créant un patrimoine. ( crédit photo : Getty Images )
    Faut-il encore investir en immobilier locatif en 2026?
    information fournie par Le Particulier 29.03.2026 08:00 

    Acheter pour louer est-il encore rentable ? Entre des taux élevés, des prix qui ne fléchissent pas, les obligations liées au diagnostic de performance énergétique (DPE) ou encore la fiscalité des revenus locatifs, les investisseurs peuvent légitiment se poser la ... Lire la suite

  • Des avions d'Air France sur le tarmac du Terminal 3 de l'aéroport d'Orly, le 24 juin 2020 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Air France tourne une page de son histoire en quittant Orly
    information fournie par AFP 28.03.2026 22:23 

    Air France a effectué samedi sa dernière rotation à Orly avant de se recentrer sur Roissy Paris-Charles-de-Gaulle, mettant un terme à une histoire de 80 ans, industrielle et parfois glamour, avec l'aéroport parisien. Le dernier vol aux couleurs de la compagnie ... Lire la suite

  • Un avion d'Air France sur le tarmac de l'aéroport d'Orly, le 24 juin 2020 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Air France quitte Orly pour se recentrer sur Paris-Charles de Gaulle
    information fournie par AFP 28.03.2026 11:32 

    Air France quitte samedi l'aéroport parisien d'Orly pour se recentrer sur celui de Roissy Paris-Charles de Gaulle qui poursuivra les liaisons vers Nice, Toulouse et Marseille. Le dernier vol aux couleurs de la compagnie tricolore est un Nice-Paris qui atterrira ... Lire la suite

Pages les plus populaires
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur euro / franc suisse
  • Convertisseur euro / dinar
  • Convertisseur euro / dirham
L'offre BoursoBank pour vos projets immobiliers