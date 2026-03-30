Maçon, mari, bâtisseur : quand construire la maison familiale ne donne pas droit à une indemnité

information fournie par Mingzi • 30/03/2026 à 08:23

Un mari maçon construit de ses mains la maison du couple sur un terrain appartenant à sa femme. Des décennies plus tard, sa fille réclame une indemnité à la belle-mère. La Cour de cassation dit non — et sa décision éclaire les couples séparés de biens sur une règle souvent méconnue.

La Cour de cassation, plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, vient de trancher : un époux qui consacre son savoir-faire professionnel à construire la maison familiale sur le bien propre de son conjoint peut-il, ou ses héritiers peuvent-ils, réclamer une compensation financière après la mort ? Dans un arrêt du 4 février 2026, la réponse est clairement négative — du moins lorsque les époux ont choisi un régime de séparation de biens assorti d'une clause particulière.

Une histoire de famille, un terrain, et des années de travail

L'affaire remonte aux années 1970. Un couple marié sous le régime de la séparation de biens s'installe. La femme est propriétaire d'un terrain. Son mari, maçon de métier, y construit de ses mains, entre 1975 et 1978, la maison qui deviendra le logement familial. Il réalise lui-même le gros œuvre, la conception, les finitions — tout ce qui rend la maison habitable. Sa femme finance les matériaux, lui apporte son travail.

Le mari décède en 2016. Sa fille, née d'une première union, engage alors une action en justice contre sa belle-mère. Elle réclame plus de 500.000 euros au titre de la participation de son père à la construction et à l'amélioration du bien. Pour elle, ce travail représente une créance que la succession de son père peut faire valoir contre son ancienne épouse.

La séparation de biens : ce que ça change vraiment

Pour comprendre la décision de la Cour, il faut saisir ce qu'est le régime de séparation de biens. Contrairement à la communauté réduite aux acquêts — le régime légal par défaut en France — la séparation de biens signifie que chaque époux garde la pleine propriété de ses biens, qu'ils soient acquis avant ou pendant le mariage. Pas de « pot commun » : ce qui appartient à l'un n'appartient pas à l'autre.

Mais les époux restent tenus de contribuer aux « charges du mariage » — c'est-à-dire aux dépenses de la vie commune : logement, nourriture, éducation des enfants. En général, chacun contribue selon ses revenus et ses capacités. Or, dans cette affaire, le contrat de mariage contenait une clause spéciale : les époux avaient expressément prévu que chacun d'eux serait « réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive ». En clair, aucune dette ne pouvait être réclamée entre eux à ce titre.

Construire la maison, c'est contribuer au mariage

C'est là que réside le cœur du raisonnement de la Cour de cassation. Les juges reconnaissent sans ambiguïté que le mari a bien réalisé un apport en industrie — expression juridique désignant le fait de contribuer non pas avec de l'argent, mais avec son travail et son savoir-faire. Et ils admettent que cet apport avait bien une valeur économique réelle.

Mais ils estiment que construire la maison familiale — le logement du couple — est précisément une façon de contribuer aux charges du mariage. Ce n'est pas un service rendu à la femme en tant que propriétaire, c'est l'époux qui remplit son devoir conjugal à sa manière : pas avec de l'argent, mais avec ses bras. La clause du contrat de mariage prévoyant que chaque époux est présumé avoir rempli sa part « au jour le jour » bloque alors toute possibilité de prouver qu'il a fait plus que sa part et donc de réclamer une compensation.

Source : Cour de cassation - 4 février 2026 - Pourvoi n° R 24-10.920