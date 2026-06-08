Logement social : pouvez-vous réclamer un traitement prioritaire de votre demande ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 08/06/2026 à 15:40

Certaines demandes de logement social sont traitées en priorité. (illustration) (Apnear40 / Pixabay)

Le délai pour obtenir un logement social peut être long, très long. Selon un rapport de l'Agence nationale de contrôle du logement social (Ancols) publié en 2025, il fallait par exemple attendre trois ans et demi en moyenne à Paris. L'Ile-de-France et la région Paca sont de manière générale les régions où les demandeurs doivent prendre leur mal en patience pour espérer emménager dans un logement social.

Logement social : quelles sont les personnes prioritaires ?

Mais certains profils ne peuvent pas attendre aussi longtemps et bénéficient donc d'un traitement prioritaire, indique Se Loger . Il s'agit des personnes mal logées ou sans logement, des victimes de violences, notamment conjugales, des personnes en situation de handicap ou des ménages en grande précarité.

Si vous avez fait une demande de logement social mais que vous n'avez pas obtenu de proposition de logement adapté à votre situation, vous pouvez faire un recours Dalo (Droit au logement opposable). Cette procédure vous permet de saisir l'Etat pour que votre dossier soit reconnu comme prioritaire. Les autorités doivent alors vous proposer un logement adapté à vos besoins et à vos capacités dans un délai de 3 mois ou de 6 mois, selon les départements.