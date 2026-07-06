Leur copropriété refuse l'installation d'une climatisation dans leur logement, un couple bordelais saisit la justice

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 06/07/2026 à 16:15

A bordeaux, un couple a saisi la justice après s'être vu refuser l'installation d'une climatisation par sa copropriété. (illustration) (u_ssfofehsaj / Pixabay)

Installés depuis 2023 au dernier étage d'une copropriété située dans le centre historique de Bordeaux, Pierre et son mari subissent des températures élevées durant l'été. « On atteint facilement les 33 °C chez nous, même les stores fermés, dans le noir absolu » , explique-t-il au Parisien .

Constatant que plusieurs voisins étaient déjà équipés d'une pompe à chaleur réversible avec unité extérieure, le couple a d'abord installé un appareil avant de le retirer à la demande du conseil syndical. Il a ensuite constitué un nouveau dossier conforme au règlement de copropriété, en y ajoutant même un diagnostic acoustique. Malgré ces efforts, ses demandes ont été rejetées à plusieurs reprises.

Un traitement inégalitaire ?

Selon la copropriété, l'installation nécessiterait de percer un mur considéré comme porteur, ce qui justifie son refus. Pourtant, cinq autres copropriétaires auraient obtenu une autorisation pour installer un équipement similaire, dont certains récemment.

Le couple estime être victime d'une différence de traitement. « Chaque été, nous devons quitter notre logement tellement il y fait chaud, cette histoire est abracadabrantesque, c'est de l'acharnement » , déplore-t-il.

Le différend ne concerne pas uniquement ce couple. Un autre copropriétaire, âgé de 90 ans, est lui aussi en conflit avec le conseil syndical au sujet de sa climatisation, installée en 2017. Le tribunal judiciaire devra désormais déterminer si les refus opposés au couple sont justifiés ou s'ils traduisent une inégalité de traitement au sein de la copropriété.