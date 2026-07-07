Comment fonctionne l'arnaque au « bail fantôme » qui vise à dépouiller des candidats à la location ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 07/07/2026 à 12:30

L'arnaque au « bail fantôme » prend de l'ampleur en France. (illustration) (Sephelonor / Pixabay)

Dans certaines agglomérations, trouver un logement à louer relève du parcours du combattant. Une tension dont profitent des escrocs, qui rivalisent d’inventivité pour piéger les candidats à la location. Parmi les arnaques en plein essor figure celle du « bail fantôme » , rapporte TF1 .

1 170 euros versés à un faux propriétaire

Le principe est simple : le malfaiteur loue un logement sur une plateforme comme Airbnb, publie ensuite une annonce en se faisant passer pour le propriétaire, organise des visites, puis encaisse caution et premier loyer avant de disparaître.

Un jeune homme témoigne dans le reportage de TF1 . Il explique avoir signé un bail à distance pour un deux-pièces. Le jour de la remise des clés, le faux propriétaire prétexte un retard, mais lui demande tout de même de verser « 1 170 euros, 600 de loyer et 570 de caution » . Il s'exécute mais l’homme n’arrivera jamais.

Comment se protéger contre ces arnaques ?

D’autres fausses annonces permettent aussi aux escrocs de récupérer des documents personnels. Une jeune femme cherchant un logement à Paris raconte avoir transmis « une copie des pièces d’identité, un justificatif de domicile et les trois dernières fiches de paie » . Quelques mois plus tard, elle a découvert que son identité avait servi à ouvrir un compte bancaire utilisé pour escroquer une vieille dame.

Pour se protéger, les plateformes surveillent certains signaux, comme les « numéros de téléphone prépayés » , les loyers trop bas ou l’adresse IP du loueur, détaille le référent du pôle anti-fraude de PAP. Mais « L’idéal est de passer par une agence qui a vraiment pignon sur rue » , conseille Maître Caroline Laverdet, avocate en droit immobilier. Autre réflexe utile : passer par DossierFacile , qui permet d’ajouter un filigrane aux documents transmis, pour éviter les vols d'identité.