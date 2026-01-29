Les charges de copropriété ne cessent d'augmenter, voici quelques astuces pour les réduire

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 29/01/2026 à 16:23

En un an, les charges de copropriété ont progressé de 6,2 % en moyenne. (illustration) (StartupStockPhotos / Pixabay)

Mauvaise nouvelle pour les copropriétaires. En un an, les charges ont progressé de 6,2 %, selon les estimations de l’Association des responsables de copropriété (ARC). Une moyenne nationale qui masque toutefois d’importantes disparités, comme le soulignent Capital .

La localisation du bien, en ville ou en zone rurale, l’âge du bâti ou encore les équipements dont il dispose, comme le chauffage collectif ou un ascenseur, restent des critères déterminants dans la variation des frais de copropriété.

Pourquoi les charges augmentent-elles ?

Premier poste en cause : l’énergie, dont le coût a fortement augmenté ces dernières années. Selon le baromètre du syndic Manda, qui se base sur les copropriétés qu’il gère, la facture de chauffage a bondi de 26 % en trois ans. Une tendance renforcée par la fin du bouclier tarifaire en 2025. Autre poste en nette hausse : l’entretien courant. Nettoyage, assurances, petits travaux de réparation ou de maintenance ont tous été impactés par l’inflation, contribuant à alourdir les charges supportées par les copropriétaires.

Enfin, la fiscalité n’est pas en reste. En 2025, les copropriétaires ont dû mettre davantage de côté en raison de la revalorisation de 1,7 % des valeurs locatives cadastrales, utilisées comme base de calcul de la taxe foncière et de la taxe d'habitation.

Comment contenir cette hausse ?

Si les charges fiscales ne peuvent pas être renégociées, certaines dépenses restent en revanche ajustables. Pour contenir les charges, il peut être opportun de revoir certains contrats, en sollicitant de nouveaux devis auprès de la concurrence. Des économies sont parfois possibles sur les prestations de nettoyage ou d’assurance par exemple.

Côté énergie également, quelques ajustements peuvent permettre de limiter la facture. De petits travaux, ou des réglages simples, comme la baisse d’un ou deux degrés du chauffage collectif, peuvent produire des effets non négligeables sur les factures. Des aides existent par ailleurs pour accompagner des travaux d’isolation plus conséquents, susceptibles de réduire durablement les dépenses énergétiques.