Besoin de connaître l’année de construction d’un immeuble ? Voici comment vous y prendre

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 17/03/2026 à 15:23

La date de construction d'un immeuble est une information fondamentale, notamment lors d'une transaction immobilière. (illustration) (Louise36 / Pixabay)

La date de construction d'un immeuble peut s’avérer utile à bien des égards. Lors d’une vente ou d’une mise en location, cette information est notamment nécessaire pour établir un diagnostic de performance énergétique (DPE) et peut contribuer à valoriser un bien, assure le site Se Loger . À l’achat, l’année d’édification permet aussi d’anticiper la présence de certains matériaux, comme l’amiante ou le plomb, d’évaluer la qualité de l’isolation thermique, ou de prévoir d’éventuels travaux de rénovation. Problème : cette donnée n’est pas toujours facile à obtenir et nécessite souvent de croiser plusieurs sources officielles.

Multiplier les sources

Premier réflexe : consulter l’acte de propriété, qui mentionne généralement l’époque de construction ou le numéro du permis de construire initial. Dans le cas d’un logement en copropriété, le règlement de copropriété peut également préciser la date de mise en division de l’immeuble. Les diagnostics réalisés lors de l’achat constituent une autre piste fiable, puisqu’ils doivent légalement inclure une estimation de l’année de construction, validée par un professionnel.

Les services cadastraux permettent aussi d’affiner les recherches. Le portail du cadastre est un outil accessible en ligne qui peut s'avérer précieux. Il est possible de demander un extrait de matrice cadastrale, document gratuit qui indique l’année de première imposition du bien bâti. Les services d’urbanisme de la mairie peuvent, de leur côté, fournir les permis de construire, déclarations préalables et certificats de conformité. Leur consultation, gratuite sur place, permet souvent de vérifier les dates de début et de fin de chantier, notamment pour les bâtiments construits depuis le milieu du XXe siècle.

En dernier recours, les archives départementales peuvent être consultées. Elles conservent notamment les anciens registres cadastraux, dont le cadastre dit « napoléonien », susceptibles de renseigner sur l’époque de construction d’une parcelle. Enfin, les services de publicité foncière apportent des informations complémentaires sur l’historique du bien, notamment les mutations successives et les éventuelles hypothèques.