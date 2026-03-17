Quels placements pour financer un projet immobilier ?

information fournie par Café de la Bourse • 17/03/2026 à 17:12

un homme s'interroge (Crédits: Unsplash - bruce mars)

Préparer un projet immobilier – achat de résidence principale, investissement locatif ou apport pour un crédit – suppose d'anticiper. Le choix du placement dépend avant tout de l'horizon de temps et du niveau de risque acceptable. Placer une épargne destinée à être utilisée dans un an ne répond pas aux mêmes contraintes qu'un projet prévu dans huit ou dix ans.

Voici les principales solutions, classées selon l'horizon d'investissement, avec leurs atouts, leurs limites et le profil d'épargnant concerné.

Financer un projet immobilier à court terme avec les super livrets et CAT

Lorsqu'un projet immobilier est prévu dans un délai court – moins de deux ou trois ans – la priorité est la sécurité du capital. Il ne s'agit pas de rechercher la performance, mais d'éviter toute perte au moment où l'apport devra être mobilisé.

Les super livrets bancaires, une enveloppe à envisager

Les « super livrets » sont des livrets d'épargne proposés par les banques, généralement avec un taux promotionnel sur une période limitée. Contrairement aux livrets réglementés (Livret A, LDDS), leur taux est librement fixé par l'établissement.

Les livrets bancaires à taux boostés sont particulièrement adaptés car ils présentent :

une garantie en capital ;

une disponibilité des fonds ;

une simplicité de fonctionnement.

Il reste tout de même essentiel de bien avoir en tête les limites suivantes :

les taux promotionnels sont temporaires, souvent suivis d'une rémunération plus faible ;

les intérêts sont soumis aux prélèvements sociaux et à l'impôt (flat tax à 31,4 % ou bien barème de l'impôt sur le revenu + 18,6 % de prélèvements sociaux si cela est plus avantageux pour vous) ;

le rendement est généralement modeste en dehors des offres promotionnelles.

Les livrets boostés s'adressent aux ménages qui prévoient de signer un compromis dans les prochains mois et qui souhaitent conserver leur apport dans un support liquide et sécurisé.

Les comptes à terme (CAT), un placement à considérer

Le compte à terme consiste à bloquer une somme pendant une durée déterminée, en échange d'un taux d'intérêt connu à l'avance.

Le compte à terme peut être pertinent pour financer un projet immobilier à court terme car c'est un placement dont le taux est fixé contractuellement dès l'ouverture (sans évolution ensuite contrairement aux livrets bancaires dont le taux peut varier à la hausse comme à la baisse) ce qui offre une bonne visibilité sur le rendement. Notez aussi que le capital est garanti par la banque (dans le cadre de la garantie des dépôts).

En revanche, il conviendra de prendre aussi en considération les limites de ce type de placement, à savoir :

le blocage des fonds bloqués pendant toute la durée du contrat (pénalités en cas de retrait anticipé) ;

la fiscalité identique aux autres placements bancaires non réglementés (flat tax à 31,4 % ou bien barème de l'impôt sur le revenu + 18,6 % de prélèvements sociaux si cela est plus avantageux pour vous) ;

le manque de flexibilité si le calendrier du projet change.

Le compte à terme s'adresse aux épargnants qui connaissent précisément la date de leur projet (par exemple, achat prévu dans 12 ou 18 mois) et qui souhaitent sécuriser un rendement sans exposition aux marchés.

Financer un projet immobilier à moyen terme avec l'assurance vie

Pour un projet à horizon trois à huit ans, l'assurance vie constitue un outil polyvalent. Elle permet d'adapter le niveau de risque au délai disponible.

L'assurance vie est particulièrement pertinente car un contrat d'assurance vie peut être investi :

en fonds en euros (capital garanti, rendement modéré) ;

en unités de compte (investies sur les marchés financiers, donc plus risquées mais potentiellement plus rémunératrices).

Cette flexibilité permet de combiner prudence et recherche de performance en s'adaptant parfaitement à votre degré d'aversion au risque et à votre horizon d'investissement.

Autre atout majeur : la fiscalité. Après huit ans, les gains bénéficient d'un cadre fiscal allégé, à savoir une imposition des gains à 24,7 % à condition que les encours tous contrats confondus n'excèdent pas 150 000 euros pour une personne seule et 300 000 euros pour un couple. De plus, un abattement de 4 600 euros pour une personne seule et 9 200 euros pour un couple s'appliquent chaque année sur les gains des rachats.

Attention : rappelons que cette enveloppe n'est pas exempte de risques. On soulignera notamment le risque de perte en capital inhérent aux unités de compte qui peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse. Les performances ne sont pas garanties. De plus, il faudra se montrer particulièrement attentif aux frais (entrée, gestion, arbitrage) sur peuvent réduire considérablement le rendement de cette enveloppe.

L'assurance vie s'adresse aux ménages qui préparent un projet immobilier dans plusieurs années et qui peuvent accepter une part de volatilité pour améliorer le rendement de leur épargne. Elle convient particulièrement pour constituer progressivement un apport.

Financer un projet immobilier à long terme avec le PEA

Lorsque le projet immobilier est lointain – de l'ordre de 5 à 10 ans – il devient possible d'envisager des supports plus dynamiques. Le Plan d'Épargne en Actions (PEA) permet d'investir en actions européennes dans un cadre fiscal avantageux.

Le PEA peut s'avérer intéressant pour financer un projet immobilier à long terme car, s'agissant d'un investissement en actions, le potentiel de performance est plus élevé à long terme. Sur un horizon long, les marchés actions ont historiquement offert une performance supérieure aux placements garantis, même si cela s'accompagne de fluctuations parfois importantes.

Notez également que cette enveloppe permet de bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu sur les gains après cinq ans de détention (hors prélèvements sociaux). Étant donné que les gains ne sont imposés qu'en cas de sortie de l'enveloppe, le PEA est un outil particulièrement adapté à la capitalisation sur longue durée.

Le PEA comporte cependant des inconvénients à connaître avant tout investissement. D'abord, le risque de perte en capital existe, surtout à court terme. En cas de crise, une volatilité importante est possible. Cette enveloppe nécessite une discipline d'investissement et un horizon long pour lisser les cycles de marché.

Le PEA s'adresse aux épargnants jeunes ou à ceux dont le projet immobilier est encore lointain (changement de résidence dans dix ans, achat d'une résidence secondaire future, etc.). Le PEA n'est pas adapté si le besoin de liquidités est proche.

Conclusion – Adapter le placement au calendrier du projet

Le financement d'un projet immobilier ne repose pas sur un placement « idéal », mais sur un arbitrage entre sécurité, rendement et horizon de temps.

Court terme : priorité à la sécurité et à la liquidité

Moyen terme : équilibre entre prudence et diversification

Long terme : possibilité d'accepter davantage de risque pour viser une performance supérieure

Dans tous les cas, la cohérence entre le calendrier du projet immobilier et la stratégie d'investissement reste la règle centrale. Un placement dynamique peut être pertinent sur dix ans, mais inadapté si la signature chez le notaire approche.