Les biens immobilier à privilégier pour un investissement locatif très rentable

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 21/01/2026 à 13:08

Les places de parking et les box de stationnement offrent une bonne rentabilité avec un petit budget. (Tama66 / Pixabay)

Dans un marché immobilier toujours en hausse, en dehors du simple logement, il existe plusieurs types d'investissements locatifs qui continuent d'offrir des rendements particulièrement intéressants. Idéal pour les investisseurs qui cherchent à optimiser leurs placements, indique Capital .

De lucratifs espaces de stockage

Les places de parking et les box de stationnement offrent une bonne rentabilité avec un petit budget. Pour un investissement initial situé entre 15 000 et 30 000 euros, ils déclenchent des loyers mensuels de 80 à 200 euros, avec des rendements compris entre 6 % et 10 %. Le gros avantage tient à des frais de gestion faibles de l'ordre de 15 euros par mois et à une facilité d'administration, souligne SeLoger . Le succès dépend de la rareté des places dans le quartier et de la limitation de la concurrence.

Les espaces de stockage constituent également une opportunité peut-être encore trop méconnue mais lucrative. Dans une grande agglomération, l'acquisition d'une cave coûte entre 3 000 et 12 000 euros pour des revenus mensuels de 100 à 150 euros. Le rendement brut atteint régulièrement 8 %. Les charges quasi inexistantes et la vacance limitée du bien sont un atout, sous réserve de respecter le règlement de copropriété. Il est aussi envisageable de miser sur l'achat d'un container maritime (entre 1 000 et 10 000 euros). Installé sur un terrain, il peut générer une rentabilité exceptionnelle allant jusqu'à 23 %.

Les passoires thermiques, une opportunité d'investissement

Pour augmenter les revenus d'un appartement classique, il y a différentes options. L'une d'elles consiste à fragmenter les espaces en louant individuellement chaque chambre dans le cadre d'une colocation. Les rendements bruts varient de 6 % à 9 %, pouvant être supérieurs dans les villes universitaires. Toutefois, il faut prévoir des aménagements spécifiques. Une autre solution consiste à viser l'achat de petits logements (studios et deux-pièces). Ces investissements ciblant étudiants et jeunes professionnels restent une valeur sûre, avec une rentabilité affichant entre 4 % et 6 %. La demande locative de ce type de bien reste forte et la vacance limitée.

Autre investissement à envisager : les logements étudiants en résidence, qui offrent des rendements généralement compris entre 4 % à 6 %. Enfin, pour les investisseurs expérimentés, les logements énergivores (DPE F ou G), ou passoires thermiques, présentent une opportunité grâce à leur prix d'achat réduit. Après rénovation énergétique, la valeur du bien augmente, offrant un bon rendement final.