Point de gestion – ESG Tendances Pierre | Février 2026

information fournie par Swiss Life AM FR • 09/03/2026 à 10:40

Swiss Life AM

Performances, évolution de la valeur liquidative, allocation du portefeuille… Découvrez les principaux indicateurs de la société civile ESG Tendances Pierre.

Ce mois-ci, ESG Tendances Pierre poursuit sa trajectoire positive avec une performance régulière et un portefeuille toujours bien positionné. Il affiche une bonne dynamique grâce à un taux d'occupation élevé et un levier maîtrisé, tout en continuant de privilégier des actifs immobiliers diversifiés et de qualité. La poche hôtellerie camping, désormais un pilier de la stratégie, contribue fortement à la stabilité du rendement, tandis que la part importante de liquidités laisse entrevoir un potentiel de déploiement intéressant pour les prochains mois.

Consultez le reporting complet ci-dessous :