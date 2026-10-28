Les arbres de votre voisin s'effondrent dans votre jardin lors d'une tempête : qui doit payer la note ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 28/10/2026 à 14:33

Que faire si un arbre de votre voisin cause des dégâts dans votre jardin ? (illustration) (Rkit / Pixabay)

Le passage de la tempête Nils en février 2026 a causé d'importants dégâts en Gironde. Et la question épineuse de la prise en charge se pose pour certaines personnes touchées. C'est le cas d'un habitant qui a contacté la rubrique Le 13 H à vos côtés de TF1. Trois arbres de son voisin sont tombés dans son jardin et ont grandement fragilisé un saule qui menace de s'effondrer. Le devis pour abattre cet arbre et sécuriser la zone s'élève à 2 200 euros. Qui doit payer cette somme ?

La journaliste Ani Basar se réfère d'abord au Code civil. Ce dernier stipule que le propriétaire des arbres qui ont causé le dommage est responsable, sauf en cas de force majeure, ce qui est le cas ici puisqu'il s'agit d'une tempête. Difficile donc de demander au voisin de payer.

Se tourner vers l'assurance du voisin

Cet habitant s'est donc tourné vers son assurance mais a essuyé un refus. Le contrat indique en effet que les arbres ne font pas partie des éléments extérieurs couverts. La seule solution dans une telle situation est donc de solliciter l'assurance du voisin. C'est d'ailleurs ce que ce Girondin a finalement fait et il a obtenu gain de cause : le devis a été accepté. Pour le moment, le versement n'a toujours pas été effectué mais, d'après le comparateur d’assurances Assurland interrogé par TF1, il ne s'agit pas d'un délai anormal, même si les faits ont eu lieu en février dernier.

Si le paiement tarde encore, il est possible de contacter sa protection juridique qui pourra mettre en demeure l'assurance de payer dans un délai de 15 jours.