Le fisc va bientôt envoyer les avis de taxe foncière : jusqu'à quand pourrez-vous payer ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 20/08/2026 à 13:19

Les avis de taxe foncière seront envoyés en ligne à partir du 27 août. (illustration) (nattanan23 / Pixabay)

Pas de répit pour les contribuables. Après l'avis d'imposition sur les revenus fin juillet, c'est l'avis de taxe foncière qu'ils vont recevoir dans les jours à venir. L'administration fiscale va les déposer en ligne, dans les espaces personnels des propriétaires, à partir du 27 août pour ceux qui ne sont pas mensualisés, peut-on lire dans un communiqué du Service public .

Les personnes qui ont opté pour la mensualisation de cet impôt devront attendre pour leur part le 19 septembre. Enfin, si vous faites partie de ceux qui sont restés fidèles au format papier, les envois par courrier s'étaleront du 24 août au 21 septembre si vous n’êtes pas mensualisé et du 21 septembre au 9 octobre si vous êtes mensualisé.

Taxe foncière : jusqu'au 20 octobre pour un paiement en ligne

La date limite de paiement dépend de votre mode de règlement. Pour un paiement en ligne, il s'agit du 20 octobre à minuit. Si vous utilisez un autre moyen de paiement, il faudra régler la note avant le 15 octobre à minuit. Attention, cette dernière option est possible uniquement si le montant est inférieur ou égal à 300 €. Vous pouvez alors payer en espèces ou par carte bancaire auprès d’un buraliste ou d'un partenaire agréé dont la liste est consultable ici .

Si vous souhaitez adhérer à la mensualisation pour la taxe foncière de 2027, vous devez en faire la demande avant le 15 décembre prochain en vous rendant dans votre espace personnel sur le site des impôts. Le fisc procédera alors à dix prélèvements automatiques sur votre compte bancaire le 15 de chaque mois, de janvier à octobre 2027.