La SCPI Immorente investit en plein cœur de Lille
information fournie par Sofidy 22/10/2025 à 12:04

La SCPI Immorente de Sofidy réalise une nouvelle acquisition d'un immeuble de bureaux en plein cœur de Lille, au pied des deux gares Lille-Flandres et Lille-Europe, d'une surface de 3 327 m², dans un emplacement privilégié.

Cet investissement, intervenant quelques semaines après la signature d'une ligne de crédit de 125 M€ qui dote la SCPI de liquidités supplémentaires et immédiatement mobilisables, témoigne de la capacité intacte de Sofidy à saisir les meilleures opportunités d'investissement.

Construit en 1995, l'immeuble s'élève sur 5 étages au-dessus d'un parking de 43 places en sous-sol. Parmi les locataires, on trouve aux étages supérieurs un office notarial et un organisme spécialisé dans la formation des professionnels aux métiers du numérique. L'immeuble abrite par ailleurs les locaux du CCS, Centre de Métiers au service de fédérations bancaires.

Ces locataires bénéficient de la remarquable localisation de l'actif, sur la place des Buisses, en face de la gare Lille-Flandres et à 5 minutes à pied de la gare Lille-Europe d'où une accessibilité optimale pour les déplacements en train : Londres via l'Eurostar et les grandes gares nationales avec des liaisons TGV régulières.

Enfin, sur le plan environnemental, l'immeuble répond déjà aux objectifs de réduction énergétique fixés par le décret tertiaire pour 2030. Cependant, des travaux complémentaires seront engagés pour renforcer la performance énergétique et moderniser les équipements, avec la mise à niveau des installations techniques et des parties communes.

« L'immeuble est situé à Lille, l'un des marchés de province les plus dynamiques, mais dans lequel la SCPI Immorente n'était pas encore implantée en bureaux » , explique Jean-Christophe Avellaneda, directeur d'investissements sur la zone France, UK, Eire de Sofidy.

Et de souligner : « Cet actif se distingue par une localisation privilégiée, face à l'une des deux principales gares de Lille, et offre un accès optimal aux transports en commun (métro, bus). Il est également proche de toutes les commodités, dont de nombreux restaurants et le centre commercial Euralille, à deux minutes à pied » .

SOFIDY était conseillé par le Broker ARROW ainsi que l'étude notariale Monceau.

Vous ne connaissez pas encore les SCPI ? Découvrez le guide Sofidy sur cette solution d'épargne immobilière.

Les SCPI Sofidy sont disponibles à la souscription en direct chez BoursoBank ainsi que dans les contrats d'assurance-vie (BoursoVie et Ex-Direct) et dans le plan d'épargne retraite PERin MATLA.

BoursoBank donne accès à une gamme de SCPI en direct, à partir de 0% frais d'entrée.

BoursoBank donne accès à une gamme de SCPI en direct, à partir de 0 % de frais d’entrée et accessible à partir de 180 €.

Ces produits présentent un risque de perte en capital et une liquidité réduite. Tout investissement doit s’envisager à long terme.

