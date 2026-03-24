La SCPI Coeur d’Europe poursuit son expansion en Allemagne avec l’acquisition d’un actif commercial de 8 712 m² à Halberstadt

Sogenial Immobilier annonce l'acquisition d'un actif commercial en Allemagne, situé à Halberstadt, dans l'ouest du Land de Saxe-Anhalt, pour un montant de 4 650 000 €. Cet actif renforce le portefeuille paneuropéen de la SCPI Coeur d'Europe au sein d'une région industrielle et logistique en profonde reconversion.

Cette acquisition s'inscrit pleinement dans la stratégie de diversification géographique de la SCPI, visant à développer un portefeuille d'actifs solides, pérennes et créateurs de valeur sur les principaux marchés européens.

Un actif à fort potentiel, occupé par un locataire de premier plan

Le bâtiment, d'une surface de 8 712 m², dispose de 118 places de stationnement et a récemment fait l'objet de travaux de rénovation, incluant de nouveaux équipements techniques dont l'aménagement d'un espace de formation interne. L'actif présente plusieurs opportunités de valorisation à moyen terme, grâce au dynamisme croissant du parc commercial environnant et à la croissance attendue du bassin de consommation portée par l'expansion des zones d'activités voisines.

L'actif est occupé depuis 2004 par Hagebaumarkt, acteur majeur du bricolage en Allemagne, comptant 1 521 points de vente et générant 7,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

L'environnement immédiat est entièrement dédié au commerce et à la logistique, avec la présence d'enseignes nationales telles que MediaMarkt, Porta Möbel, Roller, McDonald's ou Burger King, créant un effet d'agglomération puissant et un trafic soutenu.

Le bail, d'une durée ferme jusqu'en 2034, assorti de deux options de renouvellement de 5 ans, assure une visibilité locative à long terme.