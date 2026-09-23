L'exposition d'une maison reste un critère majeur au moment d'acheter : comment faire le bon choix ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 23/09/2026 à 12:08

Pour une maison, l'idéal est de combiner plusieurs orientations différentes en fonction des pièces. (illustration) (Isabelle Dupont / Pexels)

Vous vous lancez dans l'achat d'un bien immobilier mais vous hésitez encore sur l'exposition à privilégier ? La plateforme Se Loger livre quelques conseils pour faire le bon choix en fonction de vos priorités ou encore de la région dans laquelle vous souhaitez vous installer.

L'exposition sud, un graal à nuancer

L'exposition plein sud a souvent été présentée comme idéale. Mais le réchauffement climatique oblige à nuancer désormais cette idée bien ancrée. Cette exposition permet en effet de profiter du soleil et de sa lumière une grande partie de la journée. Une configuration qui convient pour le salon, la salle à manger, la cuisine ou pour un extérieur (terrasse, jardin, balcon). En hiver, des baies vitrées donnant vers le sud permettent également de réduire considérablement sa facture de chauffage.

Mais ce qui est un avantage en hiver peut plomber vos étés, notamment dans les régions les plus chaudes. La chaleur peut devenir difficilement supportable dans une maison dotée de baies vitrées orientées plein sud, une pratique qui était courante par le passé. Il faut alors vous assurer que le bien est équipé de stores, d'une pergola ou même d'une climatisation. Surtout dans les chambres pour éviter les nuits étouffantes.

L'est pour les chambres

Dans les chambres justement, l'exposition est est souvent recommandée. Elle permet de profiter du soleil dès le matin. Cette orientation est également parfaite pour une cuisine. Au contraire, l'ouest est conseillé pour le salon ou le jardin, afin de profiter du soleil une bonne partie de l'après-midi et en soirée.

L'exposition nord est souvent boudée par les acheteurs. Pourtant, elle garantit de la fraîcheur lors des vagues de chaleur en été. Se Loger la conseille ainsi pour un bureau, une buanderie ou encore une entrée.

En matière d'exposition, l'idéal est donc en réalité de combiner plusieurs orientations différentes en fonction des pièces. Vous devez aussi tenir compte de l'environnement du bien : le paysage, les maisons voisines etc. Mieux vaut une belle vue dégagée à l'ouest qu'un immeuble au sud. Si possible, demandez à visiter le bien à plusieurs reprises, à différents moments de la journée, avant de vous positionner.