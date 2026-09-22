Sélectivité et agilité : des convictions stratégiques fortes au service d’une vision long terme !

information fournie par Sofidy • 22/09/2026 à 09:43

Sofidy

Olivier LOUSSOUARN

Directeur des Investissements Core + Tikehau Investment Management

Dans un contexte géopolitique et économique incertain, les SCPI de Sofidy, marque du groupe Tikehau Capital, conservent une ligne de conduite claire : s'appuyer sur des tendances de long terme pour sécuriser leurs revenus, tout en sachant profiter des opportunités offertes par le marché immobilier afin de soutenir leurs performances futures.

Une confiance continue dans le commerce

Les commerces physiques continuent de bien résister à l'essor du e-commerce . Ils ont également montré leur solidité en conservant globalement leur valeur malgré la hausse des taux d'intérêt en 2022. De plus, les enseignes savent faire évoluer leurs magasins et leurs offres pour s'adapter aux nouvelles attentes des consommateurs. C'est pourquoi nous restons confiants dans l'avenir des commerces, qui représentaient plus de 50 % du patrimoine des SCPI Sofidy à fin juin 2026.

Dans nos investissements, nous accordons une grande importance à deux critères : la qualité de l'emplacement et la dynamique démographique . Lorsqu'une ville attire de nouveaux habitants, cela soutient durablement l'activité locale et renforce le potentiel de valorisation des commerces.

C'est précisément le cas de Saint-Priest, dans la métropole lyonnaise, où nous avons acquis un ensemble commercial en pied d'immeuble de 4 400 m², dont un Carrefour Market de 3 400 m². Cet actif offre un rendement immédiat de +7,5 % et devrait profiter du dynamisme de cette commune, dont la population est passée de 40 000 habitants il y a 20 ans à près de 50 000 aujourd'hui.

Se concentrer sur les géographies aux fondamentaux solides

D'autres territoires au-delà de nos frontières sont particulièrement attractifs.

Les Pays-Bas restent dans cet esprit une destination forte de l'épargne de nos associés (près de 10 % de nos acquisitions au premier semestre 2026 et 39 % en 2025) attirée par une démographie dynamique combinée à un solide environnement économique. Le taux d'occupation moyen des actifs des SCPI Sofidy, à grande majorité commerciaux, y est supérieur à 96 %.

Au cours de ce semestre, nous avons acquis, en plein centre-ville d'Enschede, un ensemble commercial de 7 720 m², dont l'activité est portée par un magasin Decathlon. Cette acquisition, réalisée pour plus de 10 millions d'euros, offre un rendement immédiat de +7,5 %.

En Espagne, la consommation est soutenue depuis plusieurs années par une croissance économique et un pouvoir d'achat qui progressent plus vite que la moyenne européenne. Le pays bénéﬁcie aussi d'un fort dynamisme touristique, qui favorise l'activité des centres commerciaux, d'autant que l'Espagne compte de nombreux sites modernes et attractifs pour les visiteurs. Dans ce contexte, nous avons acquis à Albacete, entre Valence et Madrid, un centre commercial à ciel ouvert pour 52 millions d'euros, avec un rendement de 7,8 %. Les nombreux logements récemment construits, ainsi que ceux en projet à proximité, devraient soutenir durablement la fréquentation et l'activité du site.

Se positionner sur des concepts en plein essor

Sur le marché résidentiel, l'attrait pour le coliving est soutenu par un besoin structurel de logements dans certains secteurs géographiques tendus.

À Aix-en-Provence, nous transformons actuellement un ancien EHPAD en une grande résidence de coliving destinée aux seniors, sur une surface de 2 100 m². À l'issue des travaux, d'ici moins d'un an, cet actif comptera 39 logements et devrait offrir une rentabilité de +6,2 %, un niveau que nous jugeons attractif pour un actif résidentiel. Le projet présente en outre un potentiel de création de valeur supplémentaire : une extension par surélévation pourrait permettre d'ajouter rapidement 7 logements, tout en portant la rentabilité de l'opération à 7 %. Enfin, la séparation puis la vente d'une partie du terrain rattaché à l'actif pourrait permettre de porter le rendement final à plus de 7,5 %.

Sur le segment de l'hospitality nous avons également récemment acquis un terrain de camping dans le sud de la France exploité par un leader européen de ce secteur en forte croissance depuis plusieurs années. Ce type d'opération permet de diversifier et sécuriser les sources de revenus des SCPI de Sofidy.

Sur le marché des bureaux, une approche attentive et mesurée

Depuis la crise du Covid et le développement du télétravail, de nombreuses entreprises ont réduit leurs surfaces de bureaux en périphérie pour privilégier des emplacements plus centraux. Cette évolution a entraîné une hausse sensible des loyers dans les quartiers les plus recherchés. Dans ce contexte, nous pensons que certains immeubles de qualité, même lorsqu'ils ne sont pas situés au cœur du quartier central des affaires, présentent un très bon équilibre entre emplacement, qualité et prix. Ils redeviennent ainsi progressivement attractifs pour les entreprises.

Nous avons ainsi acquis l'immeuble de bureaux Magnetik , idéalement situé aux portes de Paris. Avec ses 34 000 m², il offre à ses occupants de nombreux services et espaces de qualité : un vaste hall d'accueil, plusieurs restaurants d'entreprise, une grande terrasse arborée de près de 6 000 m², une salle de sport et un auditorium. Il bénéficie également des labels BREEAM Very Good, Haute Qualité Environnementale et WiredScore, qui attestent de ses bonnes performances environnementales et de sa qualité en matière de connectivité.

Dans la continuité des partenariats développés ces dernières années avec des acteurs de premier plan pour investir dans des actifs de plus grande taille, nous avons réalisé cette acquisition à parts égales avec Batipart Europe, cet investissement illustre pleinement notre volonté de saisir des opportunités attractives à différents moments du cycle immobilier.

Une stratégie dynamique dans un marché immobilier en reprise

Au premier semestre, les SCPI de Sofidy ont investi 284 millions d'euros, avec un rendement moyen élevé de +9,40 %. Ces investissements devraient soutenir les performances futures des SCPI. Pour l'ensemble de l'année 2026, nous visons un volume d'investissement comparable à celui de 2024 et de 2025, soit environ 600 millions d'euros.

Nous souhaitons par ailleurs continuer à développer les investissements de nos SCPI dans de nouveaux pays, comme le Portugal ou la Pologne, afin de saisir les meilleures opportunités. Cette stratégie de développement pourra s'appuyer sur plusieurs atouts : environ 400 millions d'euros de trésorerie à fin juin 2026, des financements obtenus auprès de partenaires bancaires, ainsi que la possibilité de vendre certains actifs dans de bonnes conditions, notamment lorsqu'ils ont pris de la valeur.

Autant de leviers qui pourront contribuer à soutenir les performances futures de nos SCPI.

Vous ne connaissez pas encore les SCPI ? Découvrez notre guide sur cette solution d'épargne immobilière.

Les parts de SCPI sont des placements à long terme recommandés dans le cadre d'une diversification de patrimoine, avec une durée minimale conseillée de 8 ans. L'investissement présente des risques : absence de rendement, perte en capital, illiquidité et risque de durabilité. Il n'existe aucune garantie ou protection du capital. Le détail des risques figure dans le Document d'Informations Clés (DIC) et la note d'information de la SCPI.