Immorente : une résilience et une agilité adaptées au plus grand nombre d’investisseurs

information fournie par Sofidy • 23/09/2026 à 17:14

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Nicolas VAN DEN HENDE

Directeur de la Distribution France, Tikehau Investment Management

Lancée en 1988, Immorente a affiché une bonne résistance de ses performances au fil des cycles immobiliers. Tout en étant solidement ancrée sur son marché depuis près de 40 ans, cette SCPI bénéficie d'une forte agilité qui lui permet d'adapter son patrimoine aux besoins du marché.

Une gestion rigoureuse qui a fait ses preuves

À l'image du savoir-faire de la société de gestion, Immorente a su traverser plusieurs périodes du marché et plusieurs crises, notamment la forte hausse des taux d'intérêt en 2022, qui a pesé sur les prix de l'immobilier. Les associés d'Immorente n'ont ainsi connu aucune baisse du prix de la part depuis plusieurs décennies.

Avec un patrimoine de plus de 900 immeubles et plus de 3 200 locaux loués, cette SCPI a offert à ses associés des résultats réguliers grâce au grand nombre de biens détenus, à la diversification de son portefeuille et à une bonne répartition du risque, trois principes chers à la société de gestion. Cette stratégie rigoureuse permet à Immorente de conserver dans le temps un bon niveau de location : au premier semestre 2026, son taux d'occupation s'élève à 91 %, ce qui soutient la bonne tenue de ses revenus.

À cela s'ajoute une gestion active d'un patrimoine unique sur le marché, dont certains biens détenus de longue date ont pris beaucoup de valeur. Au premier semestre 2026, 14 immeubles ont ainsi été vendus à des prix supérieurs en moyenne de 7,4 % par rapport aux valeurs d'expertises.

Finalement, Immorente a su maintenir ces dernières années un taux de distribution proche de 5 %, offrant ainsi à ses associés une performance globale annuelle moyenne du même ordre.

Un patrimoine qui évolue avec les cycles

Immorente fait partie des acteurs majeurs du marché des SCPI. En 2 ans et demi, entre 2024 et le premier semestre 2026, 10 % de son patrimoine a été renouvelé afin de profiter de la nouvelle phase du marché immobilier.

Avec un taux de rendement moyen à l'achat de +8,3 % au premier semestre 2026, Immorente a été en mesure de saisir des opportunités en France comme à l'étranger, tout en restant fidèle à une stratégie tournée vers des immeubles de qualité, bien situés et pensés pour durer. Ainsi, avec d'autres fonds de la gamme Sofidy et aux côtés de Batipart Europe, elle a récemment acquis l'immeuble Magnetik . Cet immeuble de bureaux de nouvelle génération, d'environ 34 000 m², situé en bordure du périphérique, affiche aujourd'hui un taux d'occupation de 96 % et est loué pour moitié à Chronopost. La taille du patrimoine d'Immorente, avec une capitalisation de 4,4 milliards d'euros à fin juin 2026, lui permet de se positionner sur ce type d'actifs de grande envergure.

Par ailleurs, tout en maintenant une présence forte en France, deuxième marché de l'immobilier d'entreprise en Europe continentale, Immorente investit aussi dans d'autres pays européens afin de diversifier davantage son portefeuille. Elle peut pour cela s'appuyer sur le groupe Tikehau Capital, dont les bureaux présents dans les grandes capitales européennes lui donnent accès à davantage d'opportunités.

Vous ne connaissez pas encore les SCPI ? Découvrez notre guide sur cette solution d'épargne immobilière.

Les parts de SCPI sont des placements à long terme recommandés dans le cadre d'une diversification de patrimoine, avec une durée minimale conseillée de 8 ans. L'investissement présente des risques : absence de rendement, perte en capital, illiquidité et risque de durabilité. Il n'existe aucune garantie ou protection du capital. Le détail des risques figure dans le Document d'Informations Clés (DIC) et la note d'information de la SCPI.