SCPI Immorente : le bulletin trimestriel d'information du 2ᵉ trimestre 2026

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Malgré un contexte immobilier européen perturbé par le conflit persistant au Moyen-Orient, la pression sur les prix de l'énergie, le retour des craintes inflationnistes et la remontée des taux directeurs de la BCE (+25 points de base le 11 juin dernier), Immorente fait preuve d'une bonne résilience. La valorisation des actifs à mi-année ressort en quasi-stabilité (-0,1 % sur 6 mois), confirmant la solidité du patrimoine dans un marché chahuté.

Depuis le début de l'exercice 2026, la SCPI a investi près de 78,9 M€ à un taux de rendement initial moyen de 8,3 %, continuant de tirer parti des opportunités offertes par le cycle immobilier. Au cours du trimestre, Immorente a notamment pris une participation de 23,6 M€ dans un immeuble de bureaux de dernière génération situé en bordure de Paris, accueillant le siège social de 8 entreprises de premier plan. Sur le plan locatif, la société de gestion est restée active avec 31 relocations ou renouvellements portant sur près de 1,9 M€ de loyers, pour un taux d'occupation de 91,17 %.

En parallèle, Immorente poursuit sa politique d'arbitrage avec 9 cessions supplémentaires sur le trimestre pour un volume total d'environ 12,5 M€, à des prix de vente supérieurs en moyenne de +12,0 % par rapport aux valeurs d'expertise du 31 décembre 2025, dans une logique de recentrage sur des actifs pérennes et de cristallisation de plus-values. Ces résultats permettent d'envisager pour 2026 un dividende annuel prévisionnel compris entre 15,00 € et 16,40 € par part ayant pleine jouissance, avec un acompte trimestriel de 3,51 € par part au deuxième trimestre.

Retrouvez le bulletin trimestriel d'information du 2ᵉ trimestre 2026 ci-dessous.

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Les parts de SCPI sont des placements à long terme recommandés dans le cadre d'une diversification de patrimoine, avec une durée minimale conseillée de 8 ans. L'investissement présente des risques : absence de rendement, perte en capital, illiquidité et risque de durabilité. Il n'existe aucune garantie ou protection du capital. Le détail des risques figure dans le Document d'Informations Clés (DIC) et la note d'information de la SCPI.